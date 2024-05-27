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Giriş Tarihi: 28.5.2024

Kaynar suyla işkenceye Yargıtay kararı

İLKER TURAK İLKER TURAK
Kaynar suyla işkenceye Yargıtay kararı
Mersin Tarsus Ceza İnfaz Kurumu'nda cezalarını çeken Kemal A.'nın oğlu ile Cumali F.'nin kızı görüşte tanışıp arkadaş oldu. Ancak bu arkadaşlık iki hükümlü arasında husumete yol açtı. Kemal A., Cumali F.'nin başından aşağı kaynar su döktü. Cumali F., 4 gün yoğun bakımda, bir ay da hastanede kaldı. Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Kemal A.'ya kasten öldürme suçundan 12 yıl ceza verdi. İstinaf edilen karar Adana Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi'nce esastan reddedilince dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne geldi.
İncelemesini tamamlayan Daire, eziyet çektirerek öldürme suçundan hüküm kurulması gerekirken kasten öldürme suçundan kurulan hükmün hatalı olması nedeniyle kararın bozulmasına hükmetti.
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Kaynar suyla işkenceye Yargıtay kararı
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