Kayra tam 300 ameliyat geçirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Ayşen- Halit Karakaş çiftinin ilk çocukları Kayra, 2011'de, 3 yaşındayken sıvı temizlik malzemesi içti. Yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı zarar gören Kayra'yı, ailesi hastaneye kaldırdı. Doktorların 'yaşamaz' dediği Kayra'nın tedavisine, Sağlık Bakanlığı onayıyla Türkiye'de tedavi edilemeyeceği gerekçesiyle ABD'de devam edildi. Cincinnati Çocuk Hastanesi'nden sonra Kayra'nın tedavisi, Boston Çocuk Hastanesi'nde de sürdü. 2019 yılında, ayağından alınan parçayla yapılan gırtlağı, yeni yapılan yemek borusuna bağlandı ve ameliyattan 2 hafta sonra Kayra ilk defa biberonla su içti. 2020'ye kadar Türkiye'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde tedavi olup 300'den fazla ameliyat geçiren Kayra, 11 yılın ardından sağlığına kavuştu.Kayra'nın annesi Ayşen Karakaş, oğlunu yaşatmak için verdiği mücadeleyi, 'Bir annenin umut zaferi' olarak değerlendirdi. Yaşadıklarını anlatan Karakaş, çocukları hasta olan annelere çağrıda bulundu. Eşiyle 13 yıl önce evlendiklerini söyleyen Ayşen Karakaş, ilk çocukları olan Kayra'nın henüz 3 yaşındayken sıvı temizlik malzemesi içerek iç organlarının zarar gördüğünü söyledi. O olaydan sonra zor günler yaşadıklarını belirten Karakaş, "O kadar çaresiz bir durum ki, Türkiye'de gitmediğimiz hastane kalmadı. Paranızın olduğu durumlarda bile bazı kapılar açılmadı. Çünkü yapılabilecek hiçbir şey yok. Bütün doktorların söylediği şey, 'Oğlunuz ölecek, kaybedeceksiniz.' Buna rağmen hiçbir zaman bir anne olarak umudumu kaybetmedim ve biz bu sınavı kazandık. Çocukları hasta olan ailelere sesleniyorum, lütfen vazgeçmeyin. Umut her zaman vardır " dedi. DHA