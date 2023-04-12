Kayseri anne-kıza ağlıyor: Bu kez eşini uğurladı...

BU KEZ DE EŞİNİ UĞURLADI

Hastanede tedaviye alınan yaralı Şerife Canyakar da sabaha karşı doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Canyakar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alınıp Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. Cenazeye Şerife Canyakar'ın eşi Şaban ile oğlu Tuğra Canyakar, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.