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Giriş Tarihi: 26.12.2024

Kayseri Belediyesi yatırımda Türkiye birincisi

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri Belediyesi yatırımda Türkiye birincisi
Belediyeler Arası Bütçe Kullanım Performanslarının Resmi Veriler Doğrultusunda Değerlendirme ve Ödüllendirme Projesi, 2023 Yılı Büyükşehir Belediyeleri Bütçe Sonuçları açıklandı. Bütçesinde toplam harcamasından, yüzde 63,42'lik oranı yatırıma ayırarak, İstanbul, İzmir, Ankara, Adana ve Eskişehir gibi büyükşehirleri geride bırakan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 30 büyükşehir arasında yatırım lideri oldu. Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Kayseri Büyükşehir eğitimden sağlığa, ulaşımdan altyapıya, kültür sanattan turizme, gastronomiden sosyal hizmetlere kadar her alanda yaptığı yatırımlarla, şehrimizi daha yaşanabilir kılmak için durmaksızın çalışıyor" dedi.
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Kayseri Belediyesi yatırımda Türkiye birincisi
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