Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: Algı ve fantezi belediyeciliği yapmadık

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, deprem bölgesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak "Algı" peşinde koşmadıklarını belirterek, "Yaralı insanların duygularını istismar etmek, bunu siyaseten kullanmak etik değil, ahlaki de değil" diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, deprem bölgesinde Kayseri Büyükşehir Belşediyesi'nin çalışmaları ile ilgili SABAH'ın sorularını yanıtladı. Deprem bölgesinde "Algı" peşinde koşmadıklarını kaydeden, koşanları ise eleştiren Başkan Büyükkılıç, "Allah'a şükür biz hiçbir zaman yapmadığımız işi paylaşan birisi olmadık algı mantığıyla hareket ederek de çalışan olmadık. Hep yaptıklarımızı pazarlamaktan bile imtina ettik, 'başına kakıyor' gibi algılanır, yorumlanır diye hep ihtiyatlı davrandık.Bizim bu felsefemiz de bu var, o insanlar zaten yaralı o insanların duygularını istismar etmek, bunu siyaseten kullanmak etik değil, ahlaki de değil. Bize yakışmaz yani biz yaptıklarımızı anlatsak destan yazarız. O açıdan bu şeyde değiliz. Allah'a şükürler olsun üzerimize ne düşüyorsa yapma yönünde irade gösteriyoruz." dedi.

"GECE GÜNDÜZ KAYSERİ ORADAYDI"

"Depremin ilk saatinden beri gece demeden, gündüz demeden hayırseverliğiyle insani yaklaşımıyla gerçekten gururumuz olan hemşerilerimizin adeta kamyon kamyon, tır tır ondan sonra akıttığı yardım seferberlikleriyle gönüllerde yer edip dua alıp o insanların da mağduriyetini giderme yönünde hep çalışma gösterdik." diye konuşan Büyükkılıç, şöyle devam etti:

"El ele, gönül gönüle vermek suretiyle ne yapabilirize, ne ne ihtiyaç var? günün koşullarına göre mağduriyetlerini giderme yönünde de gayret gösteriyoruz. Allah'a şükürler olsun Kayseri'yi özellikle Maraş bölgesinde sorduğunuz zaman herkes rahatlıkla Kayseri'nin hizmetleriyle buluştuğunu söyler. Ha sadece biz değil yani bir şöyle gelene, gidene, geçene baktığınız zaman zaten büyükşehir bağlamında olsun, Trabzon'uydu, Samsun'uydu, diğerleri ondan sonra büyük bir iller olsun, ilçeler olsun, beldeler olsun, sırf Maraş bölgesinde ben yakinen biliyorum. Yüze yakın belediye hizmet verdi. Allah'a şükürler olsun devletimizle dayanışma içerisinde. Bizim maddi ve malzeme yönünden yardımlarda sorunumuz yok ama bakın küçük bir Belediyemiz Akkışla Belediyesi bile araçlarını, gereçlerini, imkanlarını, ekmeğini paylaştı. Ben bunları yakından biliyorum. On altı ilçe belediye başkanı kardeşimin hepsinin alnından öpüyorum. adeta abilerinin önderliğinde abi kardeş anlayış içerisinde Büyükşehir ve on altı ilçe, dört tane MHP'li kardeşimiz dahil"

Büyükkılıç, MHP'li Pınarbaşı Belediyesi'nin dar imkanları ile gelen herkesi misafir ettiğini, misafirlerin yakıtına kadar yardımda bulunduğunu da örnek gösterdi.

BÜYÜKKILIÇ: "ALGI PEŞİNDE KOŞMAK ETİK DEĞİL"

"Algı" peşinde koşan belediyeleri eleştiren Büyükkılıç, şöyle devam etti:

"Algı belediyeciliği doğru da değil, etik de değil, ahlaki de değil. Şimdi ben üzülüyorum ya. Adamlar diyorlar ki mesela, efendim cumhurbaşkanı yardımcısı olacakmış da, deprem bölgesini tedavi edecekmiş de, yahu şimdi ne yaptı da Allah rızası için İstanbul İstanbul'ken istese Hatay'ı ihya etmez mi? Allah razı olsun bizim Konya Belediyemiz orada adeta destanlar yazıyor başkaları da içinde. Bizden de Hulusi Paşam orada görevli olduğu için ne istediyse biz o manada da görüştük. Daha dün İskenderun Belediye Başkanı benden şey istedi. Vidanjör istedi. KASKİ'mizin vidanjörünü. E yokmuş. Kiraladım gönderdim. Ne isterse biz hayır demeyi bilmeyiz. Bizim kitabımızda haşa hayır yazmaz. Daha dün Nevşehir Belediyesi Kahramanmaraş Belediye Başkanımız Hayrettin kardeşim; 'Abi bana dedi bir tanker' dedi. Hemen içine koyarak gönderdik. Yani öbür tarafta da adam havalimanı yapıyorum diyor."

RÖPORTAJ SIRASINDA KAYSERİ SALLANDI

SABAH Muhabiri tolga Özlü ile röportaj yaptığı sırada Kayseri'de deprem yaşanırken yanıt vermeye devam eden Başkan Büyükkılıç'ın yanıtları kayıtlara şöyle geçti:

"tolga Kayseri'de deprem oluyor tolga şu anda. tolga. Şu anda Kayseri'de deprem oluyor. Ben makama yeni geldim. çarşıdaydım. Şu anda devam ediyor herhalde. Devam ediyor mu çocuklar yeni kesildi. Yani takdiri ilahi bak deprem daha biz sarsıntıları yaşayan yanıbaşımızdaki şehrin bitişiğindeyiz. Bizim bölge de zaten depremi yaşamaya da devam ediyor, yok yine devam ediyor, devam ediyor."

Başkan Büyükkılıç Muhabirimiz tolga Özlü'nün, "Şurada kalmıştık Başkanım, yani bir Belediye Başkanı olarak Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bir belediye gerçekten havalimanı (Hatay) yapabilir mi?" sorusuna ise, "Şimdi onlar işin fantazi tarafında senin söylediğin gibi algı oluşturmak anında nereye yapacak, neyi ne yapacak? Bir belediye teknik olarak Havalimanı yapabilirmi Deprem sürecinde algıdan başka ABB ne yapmıştır. yapıyorsun algı için bir oy için Vatandaşları neden kandırırsın? Zaten yapan belli ha harfiyatına falan araç gereçleri hepimizin oralarda diyelim gidiyor, çalışıyor denk gelmiştir. Onu öyle değerlendirmiştir.

"ELBİSTAN'A ÇARŞI KURDUK"

Elbİstan'da kurdukları çarşıda esnafların dükkanlarını açtıklarını kaydeden Büyükkılıç, "Deprem bölgesinde konteyner kent de kurduk çarşı da kurduk. Mesela bizim Elbistan'a kurduğumuz çarşıda esnaflar da, dükkanlarını açtı, onlara bir moral oldu, motivasyon oldu."diye konuştu.

"KAYSERİ'DE 600 AĞIR HASARLI HASARLI YAPI VAR"

Depremde Kayseri'de hem gelen misafirleri ile ilgili çalışmalar yürüttüklerini hem de Kayseri'de de deprem tespitlerini yaptıklarını anlatan Başkan Büyükkılıç şöyle devam etti:

"Şu anda Kayseri'de on bine yakın yapının incelenmesi için başvuru var. Depremde hasar görme talebi ve 600 tane de ağır hasarlı yapımız var. Merkezde değil büyük çoğunluğu ve taşradaki ilçelerimizin mahallelerinde ama sonuç itibariyle etkilenen bir il olarak hiçbir zaman biz kendimize bakmadık. Bakın o iki depremi 6 buçuk şiddetinde biz hissettik. Bu açıdan bizim vatandaşlarımızla, hemşehrilerimizle yüksek katlı bina olarak girmeme yönünde irade gösterilen en az 5 gün 6 gün okullarda efendim camilerde sosyal tesislerimizde spor tesislerimizde çayını, çorbasını her şeyini karşılamak suretiyle deprem olmuş gibi biz de burada hizmet vermekteyiz. Ağır hasarlı binalarımız var. Bir yandan onlarla uğraşıyorsunuz. Bir yandan da buna rağmen diğer illere de yardım ediyoryuz. Bunun içerisinde Kayseri'den 700 tür ayrı, belediyenin de 300 tür olarak 1.000 tane Tır malzeme gitti. Şimdi de sağ olsun Sanayi Bakanımız burayı lojistik merkezi olarak Adana, Mersin, Kayseri burada. Sonra bak transfer şeyleri uçaklarla gelen yolcuları ekipmanları ta Adana'daki havaalanına inen araç gereçlerin ekipmanların ve yurt dışından gelen misafirlerin transferine destek olduk. Yani bizi Allah'a şükür dostluğumuza dayanarak her yerden aradılar. Benim geçmişte milletvekiliğim belediye başkanlığımdan hukukumuzdan."