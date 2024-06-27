Kayseri Büyükşehir Belediyesi 25 bin sokak hayvanına sahip çıktı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi şehirdeki birçok barınma evinde yada sokakta yaşayan sokak hayvanları için tedavi, rehabilite ve kısırlaştırma işlemleri yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Köpek Barınma Evi'nde, kurulduğu günden itibaren sokak köpeklerinin korunması, bakımı, aşılanması ve sahiplendirilmesi gibi hizmetler veriliyor.

YAZLIK VE KIŞLIK BARINMA EVLERİ VAR

Sokak hayvanları için kurulan barınma evleri hakkında detaylı bilgiler veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, köpek barınma evlerinin yazlık ve kışlık olmak üzere iki bölümden oluştuğunu belirterek; "Barınma evine getirilen hayvanlar gerekli kontrolleri ve tedavilerinin yanı sıra bütün ihtiyaçları belediyemiz tarafından karşılanıyor. Hayvan bakım evimiz 24 bin metrekare açık alan, 2 bin metrekare kapalı alanda kurulu olup, 600 hayvan kapasitesine sahip. Şehrimizde yaşlı, yaralı ve sahipsiz köpekler barınma evimizde gerekli kontrolleri ve tedavileri yapılmak üzere uygun bölümlere alınıyor. Köpek barınma evimize getirilen köpekler karantina süresini doldurduktan sonra gerekli aşılama işlemleri yapılarak kayıt altına alınıyor. Daha sonra uygun kafeslere yerleştiriliyor. Köpeklerin günlük temizlik ve bakımı yapılıyor. Şehrimizde sahipsiz ve güçten düşmüş sokak hayvanlarına en üst düzeyde hizmet verilmesi için, yeni cerrahi operasyon ünitesi, dâhili muayene ünitesi ve kısırlaştırma üniteleri faaliyete alınırken, barınağımızda kısırlaştırma işlemi yapılıyor."

"MİNİK DOSTLARIMIZA ÖZEL KEDİ EVLERİ DE YAPTIK"

Büyükşehir Belediyesi olarak, sokak kedilerinin barınma ve yiyecek ihtiyacını karşılamak amacıyla kedi barınma evinin Beştepeler'de faaliyet gösterdiğini dile getiren Başkan Büyükkılıç, "Dilsiz dostlarımıza yönelik çalışmalarımız kapsamında toplam 500 metrekarelik alana yaptırılan 'Kedi Barınma Evi'nin 100 metrekare kapalı ve 400 metrekare açık alanı bulunuyor. İçinde laboratuvar, muayene ve karantina odalarının da yer aldığı tesiste, kedilerin bakımı yapılıyor. Minik dostlarımıza özel kedi evleri de yaptık. Farklı noktalara konulan kedi evlerinin içerisinde kedi maması ve su bulunurken, barınma ve beslenme ihtiyacı duyan sokak kedileri için Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kedi evleri çare oluyor" diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAKLAŞIK 25 BİN SOKAK HAYVANINA SAHİP ÇIKTI

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi olarak, 5 yılda 24 bin 282 sahipsiz sokak hayvanına yönelik rehabilitasyon, muayene ve operasyon işlemi gerçekleştirdiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, 7 bin 626 sahipsiz sokak hayvanının sahiplendirilirken, Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 25 bin sokak hayvanına sahip çıkıldığını söyleyerek, şöyle konuştu: "Öte yandan ilçe belediyelere 71 bin 595 kilogram yetişkin kedi ve köpek maması, 83 bin 810 kilogram da hayvansever dernekleri ile bireysel hayvanseverler olmak üzere Sivil Toplum Kuruluşları'na mama desteği sağladık. Toplam 150 ton civarında mama desteğimiz oldu."