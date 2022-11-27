Kayseri Büyükşehir’den Asurlu Tüccarlar Mahallesi’ni bugüne taşıyacak proje

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim kent Kayseri'de tarihi yeniden yazacak çalışmalara devam edilmiyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Anadolu'da en eski yazılı belgelerin gün yüzüne çıkarıldığı Kültepe Kaniş-Karum kazı bölgesinde tarihi gözler önüne serecek bir projeyi daha hayata geçiriyor.

ASURLU TÜCCARLAR MAHALLESİ KURULUYOR

Kültepe Kaniş-Karum bölgesindeki kazılarda Asurlu tüccarların yaşadığı döneme ait bulunan eserlerin sergilenmesi için Asurlu tüccarların yaşam alanlarını canlandıracak mahalle kuruluyor. Ziyaretçileri o döneme tanıklık etmesine imkân tanıyacak '14 Ev ve Asurlu Tüccarların Mahallesi Projesi hayata geçiriliyor.

Çalışmaları hızla devam eden projeyi yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; "Burada gerçekten bir deryanın içerisindeyiz. Burada yapılan kazılar ile çıkan ürünleri hem sergilemeyi hem de aynı zamanda burada bir canlandırma mantığı içerisinde Asurlu tüccarların mahallesini ve sokaklarını gösteren bir çalışmamızda hayata geçiriliyor" dedi.

KÜLTEPE ASURLU TÜCCARLAR MAHALLESİ PROJESİ

Tarihin önsözü olarak nitelendirilen ve Anadolu'da yazının kullanılmaya başlandığı yer olan Kültepe'de dönemin günlük ve ticari hayatının yeniden canlandığı "Kültepe Asurlu Tüccarlar Mahallesi" çalışması tüm hızıyla sürüyor. 2023 yılı ortalarında inşaat uygulamalarının tamamlanması planlanıyor. Asurlu Tüccarların ve yerel halkın kullandığı evler, aynı teknik ve aynı malzemelerle yeniden inşa ediliyor. Büyükşehir Belediyesi'nce hazırlanan şehrin iki turizm rotasına da hizmet edecek bu çalışma, hem arkeolojik olarak döneminin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacak hem de ülkede konsept olarak türünün ilk örneği olacak. Bunun yanında şehir ve bölge turizminin de önemli duraklarından biri olacak. Kültepe Ören Yeri, yapılan Kültepe Ziyaretçi Merkezi, Kültepe Müzesi çalışmaları, hem kazı alanıyla hem de Tüccarlar Mahallesi ile turizm açısından daha zengin ve benzersiz bir niteliğe bürünecek.

BÜYÜKŞEHİR, O DÖNEMİ CANLANDIRACAK

Kültepe-Kaniş-Karum bölgesinde Asurlu tüccarların yaşam alanlarının canlandırılacağı ve gündelik yaşamlarının sahneleneceği proje, ziyaretçilere Asurlu tüccarların evlerini ve sokaklarını mahalle bütünlüğü içerisinde sunacak.