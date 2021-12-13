Kayseri Büyükşehir’in dev projesinde 4’üncü etap talep toplama başlıyor

Sadece Kayseri'nin değil ülkenin de hayvancılık alanında en önemli projelerinden olan Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi için önemli bir aşamaya daha giriliyor.Büyükşehir Belediye Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi tamamlandığında en az 4 bin kişiye doğrudan iş kapısı olacağını, yaklaşık 1 milyar TL'lik bir yatırımla Kayseri'ye kazandırılacak olan projenin her yıl 800 milyon TL kaynağı şehir ekonomisine kazandırmasının beklendiğini ifade etti.

ŞEHİR VE ÜLKE EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKIDA BULUNACAK

Beydeğirmeni Besi Bölgesi projesinin Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan projenin Kayseri ile Türkiye ekonomisi ile istihdama büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Büyükkılıç, "Gelecek nesillere üreten bir Türkiye, üreten bir Kayseri bırakacak Beydeğirmeni Besi Bölgesi bu doğrultuda yapılan en önemli yatırımlardan birisi olurken, besicilik alanında da sürdürülebilir bir ivme oluşturacak" dedi.

SON TALEP TARİHİ 10 OCAK 2022

Büyükşehir Belediye Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Beydeğirmeni Besi Bölgesi Projesi'nde 4'üncü etap için talep toplama işlemlerinin 25 TL+KDV metrekare fiyatıyla Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından alınacağını ve son talep tarihinin ise 10 Ocak 2022 olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.