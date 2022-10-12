Kayseri Büyükşehir’in tarım ve hayvancılığa desteği 224 milyon liraya ulaştı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, çiftçiye ve besiciye büyük destekler veriyor. Kayseri'de tarım ve hayvancılık ile uğraşan çiftçilere yönelik desteklerinin aralıksız olarak sürdürdüklerini belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, koyunlar artıyor, meralar şenleniyor projesi kapsamında 16 ilçede bir aileye 19 koyun, 1 koç olmak üzere 215 aileye 4 bin 300 adet küçükbaş hayvan dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi. Proje kapsamında 17.5 milyon liralık küçükbaş hayvan dağıtımı yaptıklarını belirten Başkan Büyükkılıç; "Ayrıca çiftçilerin tohum ihtiyacını karşılamak ve ekilen arazi miktarını artırmak için 34.5 milyon lira maliyetli aspir, nohut, buğday gibi toplam 3 bin 635 ton tohum desteği sağladık. Toplam 3 milyon lira harcayarak 2 bin 640 arı kolonisi desteğini de çiftçilerimize verdik" dedi.

TRAKTÖR VE TARIM ALETLERİZ DAĞITILDI

Çiftçilerin kullanımına sunulmak üzere ilçe ziraat odalarına 11 milyon lira bedelle 11 traktör alındığını da belirten Başkan Memduh Büyükkılıç; "Traktörlerin yanı sıra 8 milyon liralık Anıza Ekim Mibzeri, Sabit Sellektör, Taş Toplama Makinası, Katı Gübre Dağıtma Makinası, Kompost Karıştırma Makinası, Süt Tankı, Gacer Buğdayı Un Değirmeni gibi çeşitli makine ve ekipmanın alınmış olup çiftçilerimizin kullanımına sunduk" diye konuştu.

ÜRETİCİYE 6 MİLYON TL'LİK SU FATURASI DESTEĞİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından tahakkuk ettirilecek su faturalarının yüzde 50'sinin Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanması kararı alındığını da hatırlatan Büyükkılıç, bu kapsamda üreticiye sağlanan desteğin tutarının 6 milyon lira olacağını ifade etti.

BÜYÜKŞEHİR'DEN TARIMSAL ÜRETİM TESİSLERİ

Başkan Büyükkılıç, tarımsal üretim desteklemeleri kapsamında, 3 milyon liralık Aspir Soğuk Sıkım Yağ Üretim Tesisi, Ayçekirdeği Kurutma Tesisi, Çömlek Peyniri Üretim Tesisi, Çerkes Peynir Üretim Tesisi ve Kadın Kooperatif Üretim Tesisi kurulduğunu söyledi.

Büyükkılıç, yapılan diğer yatırımları ise şöyle sıraladı; "Felahiye Toplu Ahır Tesis yapılmış olup toplam 20 milyon TL harcanmıştır. AR-GE çalışmaları kapsamında İklim Değişikliği Kuraklıkla Mücadele Projesi, Tıbbi Aromatik Bitki Üretim Geliştirme Projeleri, Seracılık, Bahri Dağdaş Araştırma Enstitüsü ve Güneş Enerji Santrali Epçe Sulama Kooperatifine bu kapsamda toplam 8 milyon TL harcanacaktır. İlimizde 80 adet sulama tesisi yapılmış ve 90 bin dekar arazi, yağmurlama ve damlama sulama sistemi ile sulamaya açılmıştır. Toplam 90 milyon TL harcanmıştır"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarım ve hayvancılık alanına toplam 224 milyon TL'ye ulaşan destek verildiğini, üretimi artırmak, göçü azaltmak için bu alanda çalışmaların tüm hızıyla süreceğini sözlerine ekledi.