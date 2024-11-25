Haberler Yaşam Haberleri Kayseri 'de minibüs ile otomobil çarpıştığı kazada 2 elti öldü, 5 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 25.11.2024 12:34 Son Güncelleme: 25.11.2024 13:18

Kayseri 'de minibüs ile otomobil çarpıştığı kazada 2 elti öldü, 5 kişi yaralandı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada hafta sonu tatili için Niğde’den memleketlerine gelen Fatma (17) ve Beyza Aktürk (21) kardeşler hayatını kaybederken 1’i bebek 5 kişi de yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri ’de minibüs ile otomobil çarpıştığı kazada 2 elti öldü, 5 kişi yaralandı

Niğde'den hafta sonu tatili için baba ocağı olan Yahyalı ilçesine gelen Fatma ve Beyza Aktürk kardeşlerin bulunduğu Ahmet Aktürk yönetimindeki otomobil, Yeşilova mahallesi yakınlarında minibüsle çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Beyza Aktürk ve Fatma Aktürk yaşamını yitirirken, 1 yaşındaki Alparslan Aktürk, otomobil sürücüsü Ahmet, ağabeyi Osman Aktürk (28), minibüs sürücüsü Turgay Koyutürk ve Ali Şeker (58) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cesetler otopsi için morga kaldırılırken yaralılar ise Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan Kayseri'de işçileri taşıyan servis midibüsü ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada ise 17 kişi yaralandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri 'de minibüs ile otomobil çarpıştığı kazada 2 elti öldü, 5 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA