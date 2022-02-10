Kayseri'yi etkisi altına alan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar yağışı nedeniyle Kayseri- Erciyes Karayolu ve Erciyes-Develi Karayolu ulaşıma kapandı.
Kayseri Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Hisarcık bölgesinden araçların Erciyes'e çıkışına izin vermezken, Kayseri ve Erciyes Kayak Merkezi arasında yolda mahur kalan 4 araç ise karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı. Hisarcık bölgesinde uzun araç kuyruğu oluştu.
Öte yandan kar kalınlığının 70 ulaştığı Hacılar İlçesinde ise belediye otobüsü yolcularıyla birlikte mahsur kaldı.
Kayseri-Erciyes Karayolu ulaşıma kapandı | Video
Otobüs ve yolcular 4 saat sonra Hacılar Belediyesi'ne ait greyderin yolu açmasıyla kurtuldu.