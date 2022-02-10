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Giriş Tarihi: 10.2.2022 11:15 Son Güncelleme: 10.2.2022 11:38

Kayseri-Erciyes Karayolu ulaşıma kapandı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri-Erciyes Karayolu ulaşıma kapandı

Kayseri'de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Kayseri-Erciyes Karayolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 70 santimetreye ulaştığı Hacılar İlçesinde belediye otobüsü yolda mahsur kaldı. Otobüs ve yolcular 4 saat sonra karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kayseri'yi etkisi altına alan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar yağışı nedeniyle Kayseri- Erciyes Karayolu ve Erciyes-Develi Karayolu ulaşıma kapandı.

Kayseri Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Hisarcık bölgesinden araçların Erciyes'e çıkışına izin vermezken, Kayseri ve Erciyes Kayak Merkezi arasında yolda mahur kalan 4 araç ise karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı. Hisarcık bölgesinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Öte yandan kar kalınlığının 70 ulaştığı Hacılar İlçesinde ise belediye otobüsü yolcularıyla birlikte mahsur kaldı.


Kayseri-Erciyes Karayolu ulaşıma kapandı | Video

Otobüs ve yolcular 4 saat sonra Hacılar Belediyesi'ne ait greyderin yolu açmasıyla kurtuldu.

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Kayseri-Erciyes Karayolu ulaşıma kapandı
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