Kayseri-Erciyes Karayolu’nda ulaşıma tipi engeli

Kayseri'de etkili olan kar yağışı yerini şiddetli rüzgara bıraktı. Kent merkezinde rüzgar etkili olurken, Erciyes Dağı'nda ise tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Şiddetli tipi nedeniyle Kayseri-Erciyes Karayolu ulaşıma kapandı. Yolun 2 bin 200 rakımlı Tekir Yaylası bölgesinde kapanması nedeniyle Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Hisarcık bölgesinden araçların Erciyes'e çıkışına izin vermedi. Karayolları ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapanan yolun açılması için çalışmalarını sürdürürken, Develi İlçesi7nden de Erciyes'e araçların geçişine izin verilmedi.