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Giriş Tarihi: 2.2.2022 15:01 Son Güncelleme: 2.2.2022 15:21

Kayseri-Erciyes Karayolu'nda ulaşıma tipi engeli

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri-Erciyes Karayolu’nda ulaşıma tipi engeli

Kayseri'de gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli rüzgar, Erciyes'te tipiye neden oldu. Kayseri-Erciyes Karayolu tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kayseri'de etkili olan kar yağışı yerini şiddetli rüzgara bıraktı. Kent merkezinde rüzgar etkili olurken, Erciyes Dağı'nda ise tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Şiddetli tipi nedeniyle Kayseri-Erciyes Karayolu ulaşıma kapandı. Yolun 2 bin 200 rakımlı Tekir Yaylası bölgesinde kapanması nedeniyle Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Hisarcık bölgesinden araçların Erciyes'e çıkışına izin vermedi. Karayolları ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapanan yolun açılması için çalışmalarını sürdürürken, Develi İlçesi7nden de Erciyes'e araçların geçişine izin verilmedi.

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Kayseri-Erciyes Karayolu'nda ulaşıma tipi engeli
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