Kayseri karıştı: Adeta meydan muharebesi! Ev sahibi-kiracı kavgasında ortalık karıştı

Kayseri'de bir belediye de işçi olarak çalışan Bayram Çankaya, ev sahibi Gülistan Han'a kefil oldu. Ancak bir süre sonra Gülistan Han borcunu ödemeyince alacaklı Bayram Çankaya'yı icraya verdi. Bunun üzerine kiracı Bayram Çankaya ev sahibinin 45 bin liralık borcunu 3 yılda ödedi.
KEFİL OLDU HAYATI KARARDI
3 yıldır ödediği borç nedeniyle kira ödemeyen Bayram Çankaya, ikinci şoku ise evine gelen icra memurlarından öğrendi. Gülistan Han'ın kirayı ödemediği gerekçesiyle kendisini mahkemeye verdiği ve evi boşaltması gerektiğini öğrenen Bayram Çankaya; "Ben ev sahibimin Gülistan Han'a kefil oldum. Sonra kendisi borçlarını ödemeyince alacaklı beni icraya verdi. 3 yıldır bu kadının borcunu ödüyorum. Bugüne kadar 45 bin lira borç ödedim. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi Gülistan Han, beni evinden çıkartmak için dava açmış. Benim aylık ödediğim borç kiramdan daha fazla. Ben ödediğim borçları ev kirasına saydım. Ama o beni kiramı ödemedi diye mahkemeye verdi. Şimdide icra memurları gelip bizi evimizden çıkarttı" diye konuştu.
"KİRAYI VERMEDİĞİ İÇİN EVDEN ÇIKARTTIM"
Kiracısı Bayram Çankaya'yı mahkemeye veren Gülistan Han ise; "Bunlar kirayı ödemediler. Bende mahkemeye verip tahliye kararı çıkarttım" dedi. Kiracısının borçlarını ödediği iddialarını yalanlayan Gülistan Han; "Bu devirde kimse kimsenin borçlarını öder mi? " dedi. Bayram Çankaya ise borçları ödediğine dair banka dekontlarının olduğunu belirterek; "dolandırıldım" dedi.
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Evin tahliyesi sırasında ev sahibi Gülistan Han'ın Sokak başında bekleyen yakınlarının laf atması üzerine taraflar arasında kavga çıktı. Kadınlarında karıştığı kavgada 9 kişi birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Evin tahliyesinde güvenlik önlemi almak için bulunan polisler ise kavgaya biber gazı ile müdahale etti. Kavganın bastırılamaması üzerine olay yerine takviye polis ekipleri çağrıldı. Kavga sırasında ev sahibi Gülistan Han'ın oğlunun Bayram Çankaya'yı tuttuğu, annesinin ise vurduğu görüldü. Takviye ekiplerin gelmesiyle bastırılan kavga sonrası 2 kişi yaralanırken 3 kişi ise gözaltına alındı. Kavga esnasında bir gencin kavgayı sonuna kadar çekirdek bitleyerek izlemesi ise dikkat çekti.