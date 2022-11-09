Kayseri karıştı: Adeta meydan muharebesi! Ev sahibi-kiracı kavgasında ortalık karıştı

KEFİL OLDU HAYATI KARARDI

3 yıldır ödediği borç nedeniyle kira ödemeyen Bayram Çankaya, ikinci şoku ise evine gelen icra memurlarından öğrendi. Gülistan Han'ın kirayı ödemediği gerekçesiyle kendisini mahkemeye verdiği ve evi boşaltması gerektiğini öğrenen Bayram Çankaya; "Ben ev sahibimin Gülistan Han'a kefil oldum. Sonra kendisi borçlarını ödemeyince alacaklı beni icraya verdi. 3 yıldır bu kadının borcunu ödüyorum. Bugüne kadar 45 bin lira borç ödedim. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi Gülistan Han, beni evinden çıkartmak için dava açmış. Benim aylık ödediğim borç kiramdan daha fazla. Ben ödediğim borçları ev kirasına saydım. Ama o beni kiramı ödemedi diye mahkemeye verdi. Şimdide icra memurları gelip bizi evimizden çıkarttı" diye konuştu.