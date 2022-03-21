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Giriş Tarihi: 21.3.2022 08:41 Son Güncelleme: 21.3.2022 08:46

Kayseri merkezli 4 ilde organize suç şebekesine şafak operasyonu

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri merkezli 4 ilde organize suç şebekesine şafak operasyonu

Kayseri merkezli 4 ilde silahlı organize suç örgütüne yönelik eş  zamanlı şafak operasyonları düzenlendi. 220 polisin katılımıyla yapılan baskınlarda adam öldürmeye teşebbüs, fuhuş ve gasp suçlarından 35 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 4 buçuk aydır teknik ve fiziki takibe aldığı silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyon Kayseri, İstanbul, Yozgat ve Van'da eş zamanlı şafak operasyonları düzenlendi.

Kayseri 220 polisin katıldığı operasyonlarda 40 işyeri ve eve baskın yapıldı. Adam öldürmeye teşebbüs, fuhuş, gasp, zorla senet imzalatma ve zorla alıkoyma suçlarını işledikleri tespit edilen 35 örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda çete üyeleri ile irtibatları tespit edilen kolluk kuvveti mensubu 3 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan örgüt üyeleri sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüler.

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Kayseri merkezli 4 ilde organize suç şebekesine şafak operasyonu
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