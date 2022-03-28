Kayseri merkezli 5 ilde kaçak tütün operasyonu

Kayseri merkezli 5 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen kaçak tütün operasyonlarında piyasa değeri 50 milyon lira olan tütün ve cinsel içerikli ilaçlar ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kayseri, Adana, Ağrı, Konya ve Mardin'de tütün kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı.
Kayseri merkezli yapılan baskınlarda piyasa değeri 50 milyon lira olan kaçak sigara, bandrolsüz tütün ürünleri, elektronik sigara, dolum makineleri, sahte TAPDK bandrolleri ile cinsel içerikli ilaçlar ele geçirildi.
Kayseri'de 46 şüpheliye yönelik yapılan baskınlarda ise 20 milyon dal boş makaron, 250 bin dal dolu makaron, 7 ton tütün,10 bin paket kaçak sigara,10 bin sahte TAPDK bandrolü, 500 cinsel içerikli hap, 12 elektrikli sigara doldurma makinesi, 1 tabanca ve 50 fişek ele geçirildi.
46 şüpheliden haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü kaydedildi.