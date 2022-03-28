Kayseri merkezli 5 ilde kaçak tütün operasyonu

Kayseri'de 46 şüpheliye yönelik yapılan baskınlarda ise 20 milyon dal boş makaron, 250 bin dal dolu makaron, 7 ton tütün,10 bin paket kaçak sigara,10 bin sahte TAPDK bandrolü, 500 cinsel içerikli hap, 12 elektrikli sigara doldurma makinesi, 1 tabanca ve 50 fişek ele geçirildi.