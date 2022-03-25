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Giriş Tarihi: 25.3.2022 15:14 Son Güncelleme: 25.3.2022 15:27

Kayseri merkezli silahlı suç örgütü operasyonunda 24 tutuklama

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri merkezli silahlı suç örgütü operasyonunda 24 tutuklama

Kayseri merkezli 4 ilde gerçekleştirilen silahlı suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheliden 24'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri, İstanbul, Yozgat ve Van'da çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak suçundan düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanan 33 şüpheliden 25'i sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kalırken bir şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı. Hırsızlık, fuhuş, yaralama, kullanmak ve satmak için uyuşturucu madde bulundurma, silahla tehdit, öldürmeye teşebbüs, zorla senet imzalatma, alıkoyma ve gaspla suçlanan şüphelilerden 24'ü ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tutuklanan şüpheliler Bünyan Kapalı Cezaevine gönderilirken firari iki şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

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Kayseri merkezli silahlı suç örgütü operasyonunda 24 tutuklama
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