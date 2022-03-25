Kayseri merkezli silahlı suç örgütü operasyonunda 24 tutuklama

Kayseri, İstanbul, Yozgat ve Van'da çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak suçundan düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanan 33 şüpheliden 25'i sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kalırken bir şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest kaldı. Hırsızlık, fuhuş, yaralama, kullanmak ve satmak için uyuşturucu madde bulundurma, silahla tehdit, öldürmeye teşebbüs, zorla senet imzalatma, alıkoyma ve gaspla suçlanan şüphelilerden 24'ü ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tutuklanan şüpheliler Bünyan Kapalı Cezaevine gönderilirken firari iki şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü kaydedildi.