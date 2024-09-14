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Giriş Tarihi: 14.9.2024 11:43 Son Güncelleme: 14.9.2024 11:49

Kayseri merkezli 'yasa dışı bahis' operasyonunda 19 tutuklama

Kayseri merkezli 4 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 58 şüpheliden 19’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri merkezli ’yasa dışı bahis’ operasyonunda 19 tutuklama

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kayseri merkezli 4 ilde 'Yasa dışı bahis' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarını gerçekleştiren şüphelilerin yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 58 şüpheliden 36'sı adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 22'si emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken, hakim karşısına çıkarılan 36 kişiden 19'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayseri merkezli gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin Başkalarına ait banka hesaplarını para karşılığında temin ettiği ve 8 farklı yasa dışı bahis sitesinde kullandıkları tespit edildi. 3 milyar 177 milyon 207 bin TL işlem hacmi bulunan çete üyeleri için Kayseri merkezli olmak üzere Antalya, Kırklareli ve Yozgat'ta operasyonlar düzenlenmişti.

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Kayseri merkezli 'yasa dışı bahis' operasyonunda 19 tutuklama
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