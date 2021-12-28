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Giriş Tarihi: 28.12.2021 14:55 Son Güncelleme: 28.12.2021 15:08

Kayseri polisi uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmadı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri polisi uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmadı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin 2021 yılı faaliyetleri açıklandı. Narkotik polisleri 2021 yılında Kayseri'de 211 kilogram uyuşturucu madde ele geçirirken yakaladıkları 464 uyuşturucu taciri ise tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 1 yıl boyunca düzenledikleri operasyonlarda 29 kilo 800 gram metamfetamin, 11 kilo 200 gram bonzai, 150 kilogram kubar esrar, 4 kilogram toz esrar, 16 kilogram eroin, bin 520 uyuşturucu hap, 130 hassas terazi, ruhsatsız 55 tabanca ve 30 tüfek ile bin 180 fişeğe el koydu. Operasyonlarda uyuşturucu ticareti yapma ve kullanmak suçlarından işlem yapılan 668 şüpheliden 464'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan narkotik polislerinin Kocasinan İlçesi Mevlana Mahallesinde yaptığı son operasyonda ise bir eve yapılan baskında 104 gram Bonzai, 89 Gram Metemfetamin, 9 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca ve1 adet uyuşturucu paketlemesinde kullanılan alüminyum rulo folyo ele geçirildi. Olay ile ilgili S.K. ve İ.G. isimli iki kişi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

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Kayseri polisi uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmadı
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