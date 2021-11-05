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Giriş Tarihi: 5.11.2021 22:12

Kayseri polisinden hırsızlara operasyon: 19 hırsızlık olayının zanlısı yakalandı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri polisinden hırsızlara operasyon: 19 hırsızlık olayının zanlısı yakalandı

Kayseri'de 19 farklı hırsızlık olayının zanlısı olan 7 kişi, polis operasyonuyla yakalandı. Motosikletten, kabloya, motorlu testereden ses istemlerine kadar bir çok eşyayı çalan hırsızların bir ikametten ise 12 bin liralık altın çaldığı ortaya çıktı. Bir hırsızın ise camiden musluk çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 19 farklı hırsızlık olayının faillerine yönelik operasyon düzenledi. Camide musluk çaldığı belirlenen ve güvenlik kamerasını fark edince yüzünü gizleyen G.K (31) ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan motosiklet çalan B.A. (29), kablo hırsızlığı yapan A.A. (20), ikametten 12 bin lira değerinde altın çalan P.Ş. (37), G.I (23) ve S.Ş.I. (36) ile 11 farklı ikametten hırsızlık olayına karıştığı belirlenen D.B (32) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden mahkemeye sevk edilen A.A tutuklanırken, diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kayseri polisinden hırsızlara operasyon: 19 hırsızlık olayının zanlısı yakalandı
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