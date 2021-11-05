Kayseri polisinden hırsızlara operasyon: 19 hırsızlık olayının zanlısı yakalandı

Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 19 farklı hırsızlık olayının faillerine yönelik operasyon düzenledi. Camide musluk çaldığı belirlenen ve güvenlik kamerasını fark edince yüzünü gizleyen G.K (31) ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan motosiklet çalan B.A. (29), kablo hırsızlığı yapan A.A. (20), ikametten 12 bin lira değerinde altın çalan P.Ş. (37), G.I (23) ve S.Ş.I. (36) ile 11 farklı ikametten hırsızlık olayına karıştığı belirlenen D.B (32) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden mahkemeye sevk edilen A.A tutuklanırken, diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.