Kayseri polisinden hırsızlara operasyon: 19 hırsızlık olayının zanlısı yakalandı

Öte yandan motosiklet çalan B.A. (29), kablo hırsızlığı yapan A.A. (20), ikametten 12 bin lira değerinde altın çalan P.Ş. (37), G.I (23) ve S.Ş.I. (36) ile 11 farklı ikametten hırsızlık olayına karıştığı belirlenen D.B (32) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden mahkemeye sevk edilen A.A tutuklanırken, diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.