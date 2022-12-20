Kayseri polisinden kökünü kurutma operasyonu! 53 zehir taciri yakalandı

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kökünü kurutma operasyonu kapmasında 470 personelle 3 ilde 54 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

29 Ağustos'ta başlatılan ve 4 aydır takip edilen zehir tacirlerine yönelik yapılan baskınlarda 99 şüpheliye 'Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan işlem yapıldı. Teknik takipli projeli çalışmalar yapan ekipler sabah saatlerinde; özel harekât destekli 54 adrese yaptıkları baskınlarda ise 54 zehir tacirini daha yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 6 kilo 223 gram Metamfetamin, 31.8 gram esrar 23 gram sentetik cannabionid maddesi, 22 tüfek ve çok sayıda fişek ile 4 ruhsatsız tabanca, 4 ecstasys hap ele geçirildi. Kayseri, Ankara ve Hakkari'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan zehir tacirleri emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.