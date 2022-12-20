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Giriş Tarihi: 20.12.2022 22:41 Son Güncelleme: 20.12.2022 22:43

Kayseri polisinden kökünü kurutma operasyonu! 53 zehir taciri yakalandı

Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri zehir tacirlerine yönelik 54 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği baskınlarda 53 zehir taciri yakalandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri polisinden kökünü kurutma operasyonu! 53 zehir taciri yakalandı

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kökünü kurutma operasyonu kapmasında 470 personelle 3 ilde 54 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

29 Ağustos'ta başlatılan ve 4 aydır takip edilen zehir tacirlerine yönelik yapılan baskınlarda 99 şüpheliye 'Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan işlem yapıldı. Teknik takipli projeli çalışmalar yapan ekipler sabah saatlerinde; özel harekât destekli 54 adrese yaptıkları baskınlarda ise 54 zehir tacirini daha yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 6 kilo 223 gram Metamfetamin, 31.8 gram esrar 23 gram sentetik cannabionid maddesi, 22 tüfek ve çok sayıda fişek ile 4 ruhsatsız tabanca, 4 ecstasys hap ele geçirildi. Kayseri, Ankara ve Hakkari'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan zehir tacirleri emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kayseri polisinden kökünü kurutma operasyonu! 53 zehir taciri yakalandı
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