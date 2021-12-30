Vatandaşlar TURKOVAC’a akın etti

GÖNÜLLÜYE AŞISINI MİLLETVEKİLİ YAPTI

Kayseri Şehir Hastanesi'ne TUURKOVAC aşısı yaptırmaya gelen mobilya işçisi Yasin Yıldız'ın aşısını ise Ak Parti Kayseri Milletvekili Op. Dr. İsmail Tamer Yaptı. TURKOVAC aşısının Kayseri'de geliştirilmesinin gurur verici olduğunu belirten Yasin Yıldız; "özellikle Türk aşısının çıkmasını bekledim. Aşının uygulanacağın duyunca hemen aşı olmaya geldim" dedi. Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise ; "Erciyes Üniversitesizde geliştirilen TURKOVAC aşımız hem Kayseri'nin hem de Türkiye'nin gururudur. Aşı geliştiren 9 ülke içerisindeyiz. Herkesi aşılarını ve hatırlatma dozlarını TURKOVAC yaptırmaya davet ediyorum" diye konuştu.