Vatandaşlar TURKOVAC’a akın etti

Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen ve Faz 3 çalışmaları devam eden yerli ve milli aşı TURKOVAC'a acil kullanım onayı verilmesinin ardından aşılamalar başladı. Kayseri'de TURKOVAC aşısı olmak isteyen vatandaşlar Kayseri Şehir Hastanesi'ne akın etti.
Randevu sisteminde yaşanan yoğunluk nedeniyle aşılama öğle saatlerinde başladı. Eşi Emsal Can ile birlikte TURKOVAC aşısı yaptırmaya gelen 69 yaşındaki Hasan Can; "Biz dört gözle yerli aşımızın hazır olmasını bekliyorduk. Çok şükür bizimde artık bir aşımız var.
Allah devletimize zeval vermesin. Eşimle birlikte 4. doz hatırlatma aşılarımızı TURKOVAC yaptırdık. Vatanımıza milletimize bu aşı hayırlı uğurlu olsun" dedi.
GÖNÜLLÜYE AŞISINI MİLLETVEKİLİ YAPTI
Kayseri Şehir Hastanesi'ne TUURKOVAC aşısı yaptırmaya gelen mobilya işçisi Yasin Yıldız'ın aşısını ise Ak Parti Kayseri Milletvekili Op. Dr. İsmail Tamer Yaptı. TURKOVAC aşısının Kayseri'de geliştirilmesinin gurur verici olduğunu belirten Yasin Yıldız; "özellikle Türk aşısının çıkmasını bekledim. Aşının uygulanacağın duyunca hemen aşı olmaya geldim" dedi. Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise ; "Erciyes Üniversitesizde geliştirilen TURKOVAC aşımız hem Kayseri'nin hem de Türkiye'nin gururudur. Aşı geliştiren 9 ülke içerisindeyiz. Herkesi aşılarını ve hatırlatma dozlarını TURKOVAC yaptırmaya davet ediyorum" diye konuştu.