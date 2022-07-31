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Giriş Tarihi: 31.7.2022 17:10 Son Güncelleme: 31.7.2022 18:54

Kayseri semalarında oluşan bulut denizini Erciyes’in zirvesinden görüntüledi

Kayserili dağcı Yavuz Şahin, Erciyes’e yaptığı solo tırmanışta zirveden gündoğumunu ve oluşan bulut denizini görüntüledi. Bulut denizinin üzerindeki gün doğumunun muhteşem görüntüsü görenleri hayran bıraktı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri semalarında oluşan bulut denizini Erciyes’in zirvesinden görüntüledi

Kayseri'de her yıl en az 15 kez Erciyes'e tek başına zirve yapan dağcı Yavuz Küçükşahin, yıllardır hayalini kurduğu bulut denizi manzarasını 17 Temmuz'da yaptığı zirvede yakaladı. 3 bin 917 metre rakımdan hem güneşin doğuşunu hem de oluşan bulut denizini bir arada görüntülemeyi başaran Yavuz Küçükşahin, objektifine yansıyan muhteşem doğa olayını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.

Kayseri semalarında oluşan bulut denizini Erciyes'in zirvesinden görüntüledi

Erciyes'e yaptığı solo tırmanışlar nedeniyle dağcılar arasında Yalnız Kurt lakabıyla anılan Yavuz Küçükşahin, Erciyes'in zirvesinden çektiği bulut denizi görüntüleyebildiği için çok mutlu olduğunu belirterek; "Erciyes'e saat 14.00'de sırt rotasından tırmanışa geçtim. 3 ben 600 rakımına geldiğimde biraz yoruldum ve saat.20.15.burada çadırsız bir şekilde açık havada milyon yıldızlı bir otelde kalırcasına yattım. Sabah saat 04.00'te kalkarak zirve tırmanışına devam ettim. Hörgüç solu develi rotasını kullanarak 05.18'de zirveye ulaştım. Daha sonra gün doğumunu bekledim. Bulut denizi güneşin doğuşu ile birlikte çok güzel bir görüntü oluşturdu. Bu manzarayı kaçırmamak için telefonumla yaklaşık 8-10 dakikalık bir hızlı video çektim. Erciyes bana o gün oldukça cömert davrandı. Bu muhteşem doğa olayını görüntüleyebildim. Bu benim için tarif edilemez bir mutluluk oldu. 3 bin 9117 metre rakımlı zirveden çektiğim bulut denizi videosunu sosyal medya hesabımda yayınladım. Çok güzel geri dönüşler oldu" diye konuştu.

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Kayseri semalarında oluşan bulut denizini Erciyes’in zirvesinden görüntüledi
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