Haberler Yaşam Haberleri Kayseri Üniversitesi, “Sıfır Atık Belgesi” Aldı
Giriş Tarihi: 19.1.2022 18:14 Son Güncelleme: 19.1.2022 18:23

Kayseri Üniversitesi, “Sıfır Atık Belgesi” Aldı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri Üniversitesi, “Sıfır Atık Belgesi” Aldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yurt genelinde yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında Kayseri Üniversitesi’ne “Sıfır Atık Belgesi” verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "Sıfır Atık Projesi" başlatılmış ve Türkiye'de tüm kamu kurum ve kuruluşlarında da uygulamasına geçilmişti. Kayseri Üniversitesi'nde bu çerçevede yapılan çalışmalarda sıfır atık yönetim sisteminin sağlıklı ve etkin bir şekilde uygulanması ve izlenebilmesi için sıfır atık uygulamalarına yönelik komisyon oluşturdu. Bu komisyon üniversitede gerekli çalışmaları tamamlayarak belge için başvuru yaptı.

KAYÜ SIFIR ATIK BELGESİ ALDI

Kayseri Üniversitesi'nin başvurusunu değerlendiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, yapılan çalışmaları yeterli buldu ve 12/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği'nce Sıfır Atık Yönetim Sistemini kuran Kayseri Üniversitesi'ne "Sıfır Atık Belgesini" verdi. 11 Ocak 2022 tarihinde alınan belge ile Kayseri Üniversitesi, Sıfır Atık Belgesini alan kamu kurum ve kuruluşları arasına girmiş oldu. İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını ve atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan bir hedef olan Sıfır Atık Projesi ile gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sezen Aksu’nun ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ şarkısına sanat camiasından sert tepki! ‘Üstün kılınanı kimse alçaltamaz’
Rusya-Ukrayna savaşı başlıyor mu? Tank ve füzeler konuşlandı!
Son dakika: İBB’ye böyle çöktüler! CHP'li yönetim borç batağına sürükledi
Son dakika: Gaziantep Valisi Davut Gül'den yeni açıklama! Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu kapanmıştı!
Son dakika | Başkan Erdoğan Ukrayna'ya gidecek! Rusya Ukrayna krizi gündemde...
SON DAKİKA | Kamu işçisi 2022 ikramiye tarihleri belli oldu! İlave tediye 2022 ne zaman hesaplara yatacak?
Son Dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
HDP'li vekil Semra Güzel hakkında ek fezleke! PKK kuryesi anlattı, HTS kayıtları belgeledi
SON DAKİKA | Emekliler, memurlar, dul yetim maaşı alanlar dikkat! 'Ek zam' ne zaman hesaplarda olacak?
Başımız sağolsun Türk Yahudisi kardeşlerim!..
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri Üniversitesi, “Sıfır Atık Belgesi” Aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA