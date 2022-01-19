Kayseri Üniversitesi, “Sıfır Atık Belgesi” Aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "Sıfır Atık Projesi" başlatılmış ve Türkiye'de tüm kamu kurum ve kuruluşlarında da uygulamasına geçilmişti. Kayseri Üniversitesi'nde bu çerçevede yapılan çalışmalarda sıfır atık yönetim sisteminin sağlıklı ve etkin bir şekilde uygulanması ve izlenebilmesi için sıfır atık uygulamalarına yönelik komisyon oluşturdu. Bu komisyon üniversitede gerekli çalışmaları tamamlayarak belge için başvuru yaptı.

KAYÜ SIFIR ATIK BELGESİ ALDI

Kayseri Üniversitesi'nin başvurusunu değerlendiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, yapılan çalışmaları yeterli buldu ve 12/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği'nce Sıfır Atık Yönetim Sistemini kuran Kayseri Üniversitesi'ne "Sıfır Atık Belgesini" verdi. 11 Ocak 2022 tarihinde alınan belge ile Kayseri Üniversitesi, Sıfır Atık Belgesini alan kamu kurum ve kuruluşları arasına girmiş oldu. İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını ve atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan bir hedef olan Sıfır Atık Projesi ile gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefleniyor.