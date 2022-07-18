Haberler Yaşam Haberleri Kayseri Üniversitesi taban puanları 2022: Kayseri Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 18.7.2022 12:19

Kayseri Üniversitesi taban puanları 2022: Kayseri Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?

Haziran ayında düzenlenen üniversite sınavı sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü açıklandı. Sınav sonuçlarının duyurulmasının ardından üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Bu kapsamda; binlerce katılımcı “Kayseri Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?” sorusuna yanıt arıyor. İşte Kayseri Üniversitesi taban puanları 2022.

Kayseri Üniversitesi taban puanları 2022: Kayseri Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; YKS sonuçları duyuruldu. Sınav sonuçlarının ardından milyonlarca katılımcı tercih kılavuzu bilgilerine göre yerleştirme işlemlerini gerçekleştirecek. Bu noktada önemli olan konu ise üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları oluyor. Bu noktada; binlerce aday "Kayseri Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Kayseri Üniversitesi bölümü taban puanları 2022.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Halis Aygün sonuç açıklaması ardından;

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." dedi!

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıklamasına göre;

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.

2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

2022 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ…

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) 4 Yıllık Bölümlerin 2018 2019 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

Üniversite Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği SAY 60+2


 62


 161.675


 301,01495
—-
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 40+1


 41


 254.424


 261,41021
—-
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 6
62
62
51		 Dolmadı
794.000
780.441
Dolmadı		 Dolmadı
226,84678
222,38634
Dolmadı
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 19
62
62
62		 Dolmadı
765.000
695.249
714.000		 Dolmadı
229,64489
232,46042
216,19626
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte)
(İÖ)		 EA 40+1
30+1
30+1
60+2		 1
31
31
11		 Dolmadı
834.000
799.198
Dolmadı		 Dolmadı
223,36384
217,99582
Dolmadı

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 60+2
50+2
40+1
 31
52
41
 Dolmadı
588.000
543.122
 Dolmadı
249,35795
248,27888
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 56
62
62
62		 Dolmadı
607.000
580.593
624.000		 Dolmadı
247,05806
244,06967
230,58317
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte)
(İÖ)		 EA 40+1
40+1
40+1
60+2		 6
41
41
40		 Dolmadı
760.000
776.881
Dolmadı		 Dolmadı
230,14704
222,99177
Dolmadı
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İslami İlimler
(M.T.O.K.)		 SÖZ 10+0


 10


 426.210


 239,45284
—-
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2


 62


 520.689


 226,42621
—-
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İslami İlimler SÖZ 90+3
70+2
70+2
 93
72
72
 533.351
213.000
198.026
 223,88813
300,51141
314,70760
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Tarih SÖZ 60+2


 24


 Dolmadı


 Dolmadı
—-

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) 2 Yıllık Bölümlerin 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

Üniversite Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2021
2020		 Yer.
2021
2020		 Taban
Puanı
2021
2020		 Başarı
Sırası
2021
2020
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ İncesu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 40+1
35+1		 41
36		 295,55347
320,13196		 385.755
358.000
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ İncesu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Diyaliz TYT 40+1
35+1		 41
36		 265,96478
293,21664		 619.122
522.000
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 75+2
 77
 264,89657
 629.624
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 60+2
60+2		 62
62		 259,74135
280,55374		 682.796
622.000
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Adalet TYT 40+1
 41
 252,95663
 758.992
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Laboratuvar Teknolojisi TYT 40+1
40+1		 41
41		 251,27142
257,58222		 778.886
842.000
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 70+2
70+2		 72
72		 240,55553
243,05612		 905.251
1.008.000
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 60+2
60+2		 62
62		 239,38897
261,57965		 918.844
800.000
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Yeşilhisar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 40+1
40+1		 401
41		 238,25417
251,43094		 931.861
911.000
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 40+1
 41
 237,94748
 935.395
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)		 TYT 75+2
 77
 237,21991
 943.841
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Bünyan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 50+2
50+2		 52
52		 236,82169
252,00580		 948.558
904.000
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 40+1
40+1		 41
41		 234,55729
248,07123		 975.269
949.000
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İç Mekan Tasarımı TYT 50+2
 52
 234,22378
 979.282
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 60+2
60+2		 62
62		 234,03456
250,07193		 981.556
926.000
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 55+2
 57
 230,62238
 1.023.366
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 45+2
40+1		 47
41		 229,70413
233,70018		 1.035.015
1.121.000
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektrik TYT 75+2
 77
 227,02607
 1.069.331
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Mekatronik TYT 50+2
 52
 226,75464
 1.072.863
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Aşçılık TYT 40+1
40+1		 41
41		 220,75083
229,26824		 1.153.378
1.177.000
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Makine TYT 75+2
 77
 218,26595
 1.186.548
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Dış Ticaret TYT 75+2
 77
 216,22285
 1.213.672
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İşletme Yönetimi TYT 70+2
70+2		 72
72		 215,70580
220,68132		 1.220.699
1.291.000
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Gıda Teknolojisi TYT 50+2
50+2		 52
52		 214,85916
226,93146		 1.232.342
1.208.000
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektrik
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
 62
 213,91857
 1.245.286
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(İÖ-Ücretli)		 TYT 50+2
60+2		 52
62		 212,84601
229,54444		 1.260.428
1.174.000
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Grafik Tasarımı
(İÖ-Ücretli)		 TYT 70+2
70+2		 72
72		 212,38250
221,26322		 1.266.910
1.283.000
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bilgisayar Teknolojisi TYT 25+1
20+1		 26
21		 212,07295
228,60529		 1.271.173
1.186.000
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Kimya Teknolojisi TYT 40+1
40+1		 41
41		 210,22905
223,98481		 1.297.772
1.247.000
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İnşaat Teknolojisi TYT 75+2
 77
 209,02799
 1.315.524
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Harita ve Kadastro TYT 60+2
60+2		 62
62		 208,30710
221,91256		 1.326.275
1.274.000
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(İÖ)		 TYT 40+1
 41
 208,06768
 1.329.943
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Makine
(İÖ)		 TYT 55+2
 57
 206,31150
 1.356.489
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 205,64349
235,02354		 1.366.733
1.105.000
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Bünyan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Özel Güvenlik ve Koruma TYT 50+2
50+2		 52
52		 201,46758
211,51978		 1.430.678
1.415.000
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Dış Ticaret
(İÖ-Ücretli)		 TYT 70+2
 72
 201,23062
 1.434.326
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektronik Teknolojisi TYT 70+2
 72
 200,27013
 1.449.112
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Mekatronik
(İÖ)		 TYT 40+1
 41
 199,02176
 1.468.366
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Bünyan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Posta Hizmetleri TYT 30+1
30+1		 31
31		 197,22984
208,34952		 1.495.039
1.459.000
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Radyo ve Televizyon Teknolojisi TYT 65+2
 67
 195,87121
 1.514.149
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık TYT 55+2
55+2		 57
57		 194,64245
207,63437		 1.530.474
1.470.000
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Yeşilhisar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bitki Koruma TYT 30+1
 31
 194,05943
 1.537.933
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 45+2
45+2		 47
47		 193,52464
211,94256		 1.544.662
1.409.000
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Tekstil Teknolojisi TYT 40+1
40+1		 41
41		 190,68269
201,71669		 1.575.462
1.554.000
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Gıda Teknolojisi
(İÖ)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 185,38804
205,32007		 1.608.656
1.503.000
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 60+2
60+2		 62
62		 184,59632
199,15113		 1.611.068
1.591.000
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Yahyalı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 40+1
 16
 Dolmadı
 1.619.546
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bahçe Tarımı TYT 30+1
 7
 Dolmadı
 1.497.939
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Bahçe Tarımı TYT 30+1
30+1		 29
31		 Dolmadı
195,06636		 1.625.808
1.646.000
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 60+2
60+2		 39
62		 Dolmadı
190,79230		 1.621.641
1.693.000
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 30+1
30+1		 25
31		 Dolmadı
193,45058		 1.619.971
1.665.000
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 50+2
 47
 Dolmadı
 1.623.951
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Elektronik Teknolojisi
(İÖ)		 TYT 70+2
 45
 Dolmadı
 1.597.930
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Geleneksel El Sanatları TYT 55+2
55+2		 29
57		 Dolmadı
184,62010		 1.621.768
1.729.000
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Gıda Teknolojisi
(KKTC Uyruklu)		 TYT 2+0
 0
 Dolmadı
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İnşaat Teknolojisi
(İÖ)		 TYT 75+2
 53
 Dolmadı
 1.625.536
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 İnşaat Teknolojisi TYT 45+2
45+2		 8
40		 Dolmadı
 1.527.407
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 50+2
 50
 Dolmadı
 1.625.324
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Lojistik TYT 50+2
50+2		 43
52		 Dolmadı
194,45883		 1.627.434
1.653.000
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Mimari Restorasyon TYT 45+2
45+2		 39
47		 Dolmadı
189,79851		 1.623.276
1.701.000
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 55+2
55+2		 42
57		 Dolmadı
190,32003		 1.602.904
1.697.000
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Organik Tarım TYT 40+1
40+1		 35
41		 Dolmadı
198,83202		 1.620.899
1.595.000
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Pazarlama TYT 25+1
25+1		 7
15		 Dolmadı
 1.610.637
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Radyo ve Televizyon Teknolojisi
(İÖ)		 TYT 50+2
 19
 Dolmadı
 1.624.354
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Yapı Denetimi TYT 40+1
40+1		 10
37		 Dolmadı
 1.596.664

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Kayseri Üniversitesi taban puanları 2022: Kayseri Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?
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