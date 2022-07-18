Kayseri Üniversitesi taban puanları 2022: Kayseri Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; YKS sonuçları duyuruldu. Sınav sonuçlarının ardından milyonlarca katılımcı tercih kılavuzu bilgilerine göre yerleştirme işlemlerini gerçekleştirecek. Bu noktada önemli olan konu ise üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları oluyor. Bu noktada; binlerce aday "Kayseri Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Kayseri Üniversitesi bölümü taban puanları 2022.