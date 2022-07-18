Kayseri Üniversitesi taban puanları 2022: Kayseri Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; YKS sonuçları duyuruldu. Sınav sonuçlarının ardından milyonlarca katılımcı tercih kılavuzu bilgilerine göre yerleştirme işlemlerini gerçekleştirecek. Bu noktada önemli olan konu ise üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları oluyor. Bu noktada; binlerce aday "Kayseri Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Kayseri Üniversitesi bölümü taban puanları 2022.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Halis Aygün sonuç açıklaması ardından;
"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." dedi!
YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıklamasına göre;
2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.
2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.
2022 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ…
Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) 4 Yıllık Bölümlerin 2018 2019 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|161.675
—
—
—
|301,01495
—-
—
—
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|254.424
—
—
—
|261,41021
—-
—
—
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|6
62
62
51
|Dolmadı
794.000
780.441
Dolmadı
|Dolmadı
226,84678
222,38634
Dolmadı
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|19
62
62
62
|Dolmadı
765.000
695.249
714.000
|Dolmadı
229,64489
232,46042
216,19626
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte)
(İÖ)
|EA
|40+1
30+1
30+1
60+2
|1
31
31
11
|Dolmadı
834.000
799.198
Dolmadı
|Dolmadı
223,36384
217,99582
Dolmadı
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|60+2
50+2
40+1
—
|31
52
41
—
|Dolmadı
588.000
543.122
—
|Dolmadı
249,35795
248,27888
—
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|56
62
62
62
|Dolmadı
607.000
580.593
624.000
|Dolmadı
247,05806
244,06967
230,58317
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte)
(İÖ)
|EA
|40+1
40+1
40+1
60+2
|6
41
41
40
|Dolmadı
760.000
776.881
Dolmadı
|Dolmadı
230,14704
222,99177
Dolmadı
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İslami İlimler
(M.T.O.K.)
|SÖZ
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|426.210
—
—
—
|239,45284
—-
—
—
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|520.689
—
—
—
|226,42621
—-
—
—
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İslami İlimler
|SÖZ
|90+3
70+2
70+2
—
|93
72
72
—
|533.351
213.000
198.026
—
|223,88813
300,51141
314,70760
—
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Tarih
|SÖZ
|60+2
—
—
—
|24
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) 2 Yıllık Bölümlerin 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2021
2020
|Yer.
2021
2020
|Taban
Puanı
2021
2020
|Başarı
Sırası
2021
2020
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ İncesu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|40+1
35+1
|41
36
|295,55347
320,13196
|385.755
358.000
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ İncesu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Diyaliz
|TYT
|40+1
35+1
|41
36
|265,96478
293,21664
|619.122
522.000
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|75+2
—
|77
—
|264,89657
—
|629.624
—
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|259,74135
280,55374
|682.796
622.000
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Adalet
|TYT
|40+1
—
|41
—
|252,95663
—
|758.992
—
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Laboratuvar Teknolojisi
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|251,27142
257,58222
|778.886
842.000
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|240,55553
243,05612
|905.251
1.008.000
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|239,38897
261,57965
|918.844
800.000
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Yeşilhisar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
|TYT
|40+1
40+1
|401
41
|238,25417
251,43094
|931.861
911.000
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
|TYT
|40+1
—
|41
—
|237,94748
—
|935.395
—
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ)
|TYT
|75+2
—
|77
—
|237,21991
—
|943.841
—
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Bünyan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|236,82169
252,00580
|948.558
904.000
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|234,55729
248,07123
|975.269
949.000
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İç Mekan Tasarımı
|TYT
|50+2
—
|52
—
|234,22378
—
|979.282
—
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|234,03456
250,07193
|981.556
926.000
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
|TYT
|55+2
—
|57
—
|230,62238
—
|1.023.366
—
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|45+2
40+1
|47
41
|229,70413
233,70018
|1.035.015
1.121.000
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektrik
|TYT
|75+2
—
|77
—
|227,02607
—
|1.069.331
—
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Mekatronik
|TYT
|50+2
—
|52
—
|226,75464
—
|1.072.863
—
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Aşçılık
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|220,75083
229,26824
|1.153.378
1.177.000
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Makine
|TYT
|75+2
—
|77
—
|218,26595
—
|1.186.548
—
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Dış Ticaret
|TYT
|75+2
—
|77
—
|216,22285
—
|1.213.672
—
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İşletme Yönetimi
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|215,70580
220,68132
|1.220.699
1.291.000
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Gıda Teknolojisi
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|214,85916
226,93146
|1.232.342
1.208.000
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
| Elektrik
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
—
|62
—
|213,91857
—
|1.245.286
—
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|50+2
60+2
|52
62
|212,84601
229,54444
|1.260.428
1.174.000
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
| Grafik Tasarımı
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|212,38250
221,26322
|1.266.910
1.283.000
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bilgisayar Teknolojisi
|TYT
|25+1
20+1
|26
21
|212,07295
228,60529
|1.271.173
1.186.000
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Kimya Teknolojisi
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|210,22905
223,98481
|1.297.772
1.247.000
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
|TYT
|75+2
—
|77
—
|209,02799
—
|1.315.524
—
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Harita ve Kadastro
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|208,30710
221,91256
|1.326.275
1.274.000
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
(İÖ)
|TYT
|40+1
—
|41
—
|208,06768
—
|1.329.943
—
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Makine
(İÖ)
|TYT
|55+2
—
|57
—
|206,31150
—
|1.356.489
—
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|205,64349
235,02354
|1.366.733
1.105.000
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Bünyan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Özel Güvenlik ve Koruma
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|201,46758
211,51978
|1.430.678
1.415.000
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
| Dış Ticaret
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|70+2
—
|72
—
|201,23062
—
|1.434.326
—
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
|TYT
|70+2
—
|72
—
|200,27013
—
|1.449.112
—
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Mekatronik
(İÖ)
|TYT
|40+1
—
|41
—
|199,02176
—
|1.468.366
—
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Bünyan Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Posta Hizmetleri
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|197,22984
208,34952
|1.495.039
1.459.000
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Radyo ve Televizyon Teknolojisi
|TYT
|65+2
—
|67
—
|195,87121
—
|1.514.149
—
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
|TYT
|55+2
55+2
|57
57
|194,64245
207,63437
|1.530.474
1.470.000
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Yeşilhisar Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bitki Koruma
|TYT
|30+1
—
|31
—
|194,05943
—
|1.537.933
—
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|193,52464
211,94256
|1.544.662
1.409.000
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Tekstil Teknolojisi
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|190,68269
201,71669
|1.575.462
1.554.000
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Gıda Teknolojisi
(İÖ)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|185,38804
205,32007
|1.608.656
1.503.000
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Basım ve Yayım Teknolojileri
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|184,59632
199,15113
|1.611.068
1.591.000
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Yahyalı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
|TYT
|40+1
—
|16
—
|Dolmadı
—
|1.619.546
—
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bahçe Tarımı
|TYT
|30+1
—
|7
—
|Dolmadı
—
|1.497.939
—
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Bahçe Tarımı
|TYT
|30+1
30+1
|29
31
|Dolmadı
195,06636
|1.625.808
1.646.000
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|TYT
|60+2
60+2
|39
62
|Dolmadı
190,79230
|1.621.641
1.693.000
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
|TYT
|30+1
30+1
|25
31
|Dolmadı
193,45058
|1.619.971
1.665.000
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektronik Haberleşme Teknolojisi
|TYT
|50+2
—
|47
—
|Dolmadı
—
|1.623.951
—
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
(İÖ)
|TYT
|70+2
—
|45
—
|Dolmadı
—
|1.597.930
—
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Geleneksel El Sanatları
|TYT
|55+2
55+2
|29
57
|Dolmadı
184,62010
|1.621.768
1.729.000
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Gıda Teknolojisi
(KKTC Uyruklu)
|TYT
|2+0
—
|0
—
|Dolmadı
—
|—
—
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
(İÖ)
|TYT
|75+2
—
|53
—
|Dolmadı
—
|1.625.536
—
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
|TYT
|45+2
45+2
|8
40
|Dolmadı
—
|1.527.407
—
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
|TYT
|50+2
—
|50
—
|Dolmadı
—
|1.625.324
—
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Lojistik
|TYT
|50+2
50+2
|43
52
|Dolmadı
194,45883
|1.627.434
1.653.000
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Mimari Restorasyon
|TYT
|45+2
45+2
|39
47
|Dolmadı
189,79851
|1.623.276
1.701.000
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
|TYT
|55+2
55+2
|42
57
|Dolmadı
190,32003
|1.602.904
1.697.000
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Organik Tarım
|TYT
|40+1
40+1
|35
41
|Dolmadı
198,83202
|1.620.899
1.595.000
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Pınarbaşı Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Pazarlama
|TYT
|25+1
25+1
|7
15
|Dolmadı
—
|1.610.637
—
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Radyo ve Televizyon Teknolojisi
(İÖ)
|TYT
|50+2
—
|19
—
|Dolmadı
—
|1.624.354
—
|KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Yapı Denetimi
|TYT
|40+1
40+1
|10
37
|Dolmadı
—
|1.596.664
—