Haberler Yaşam Haberleri Kayseri ve Adana’da medikal çete operasyonu
Giriş Tarihi: 12.12.2022 15:05 Son Güncelleme: 12.12.2022 15:14

Kayseri ve Adana’da medikal çete operasyonu

Kayseri’de kurdukları medikal firması üzerinden birçok vatandaşı tıbbi cihaz satışından yüksek kar vadi ile dolandıran 4 şüpheli Kayseri ve Adana'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri ve Adana’da medikal çete operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, kurdukları medikal firması üzerinden çok sayıda vatandaşı dolandıran çeteye yönelik operasyon yaptı. İlk başlarda güven kazanma adına cüzi miktarlarda kar payı adı altında para ödemesi yaptıkları kişilerin güvenini kazanan çete üyeleri daha sonra yüklü miktarda paraları ödemedi. Bu yöntemle birçok kişiyi dolandıran 4 şüpheli Kayseri ve Adana'da 5 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda ele geçen çek, senet, banka dekontu, kaşe, sözleşme ve dijital materyallere ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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Kayseri ve Adana’da medikal çete operasyonu
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