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Giriş Tarihi: 29.3.2023 13:41 Son Güncelleme: 29.3.2023 13:49

Kayseri, Yozgat ve Kırşehir'de kar yağışı etkili oldu

Hava sıcaklıklarının düştüğü Kayseri, Yozgat ve Kırşehir'de kar yağışı etkili oldu. Kayseri'de kentin yüksek kesimleri ile Erciyes'e kar yağarken, Yozgat'ta kent merkezi beyaza büründü.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri, Yozgat ve Kırşehir’de kar yağışı etkili oldu

Meteoroloji'nin uyarıları doğrultusunda Kayseri, Yozgat ve Kırşehir'de kar yağmaya başladı. 3 ilde etkili olan sağanak yağış, gece saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Kayseri'de kentin yüksek kesimleri ile Erciyes Kayak Merkezi'nin bulunduğu 2 bin 200 rakımlı Tekir Bölgesine kar yağdı. Kar yağışı devam ederken kent merkezinde ise lodos etkili oldu.

Yozgat'ta ise vatandaşlar sabah beyaz bir örtüyle uyandı. Kent merkezi kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Yozgat'ta kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Kırşehir'de ise Çiçekdağı, Kaman ve Boztepe ilçeleri kar yağışıyla beyaza büründü.

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Kayseri, Yozgat ve Kırşehir'de kar yağışı etkili oldu
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