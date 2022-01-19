Kayseri’de 10 adrese eş zamanlı narkotik operasyonu

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldıkları uyuşturucu tacirlerinin ev ve işyerlerine eş zamanlı baskın yaptı.

10 adrese yapılan operasyonda 20 parça halinde satışa hazır 60 gram eroin, 10 gram bonzai, 5 gram metamfetamin, 2 gram Esrar, 2 lyrica sentetik hap, 2 captagon uyuşturucu hap, 1 uyuşturucu paketlemek için rulo folyo, 1 hassas terazi, uyuşturucu paketlemek için eldiven ve 130 sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 30 şüpheliye işlem yapılırken 9 uyuşturucu madde taciri ise gözaltına alındı.