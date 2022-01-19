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Giriş Tarihi: 19.1.2022 12:06 Son Güncelleme: 19.1.2022 12:14

Kayseri'de 10 adrese eş zamanlı narkotik operasyonu

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de 10 adrese eş zamanlı narkotik operasyonu

Kayseri'de narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 ayrı adrese düzenledikleri şafak operasyonunda,5 ayrı uyuşturucu madde ele geçirdi. 30 kişiye işlem yapan polis, 9 uyuşturucu tacirini ise gözaltına aldı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldıkları uyuşturucu tacirlerinin ev ve işyerlerine eş zamanlı baskın yaptı.

10 adrese yapılan operasyonda 20 parça halinde satışa hazır 60 gram eroin, 10 gram bonzai, 5 gram metamfetamin, 2 gram Esrar, 2 lyrica sentetik hap, 2 captagon uyuşturucu hap, 1 uyuşturucu paketlemek için rulo folyo, 1 hassas terazi, uyuşturucu paketlemek için eldiven ve 130 sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 30 şüpheliye işlem yapılırken 9 uyuşturucu madde taciri ise gözaltına alındı.

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Kayseri'de 10 adrese eş zamanlı narkotik operasyonu
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