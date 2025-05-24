Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de 10 yaşındaki çocuğuna araç sürdüren babaya 21 bin 656 lira ceza
Giriş Tarihi: 24.5.2025 22:19 Son Güncelleme: 24.5.2025 23:40

Kayseri'de 10 yaşındaki çocuğuna araç sürdüren babaya 21 bin 656 lira ceza

Kayseri'de 10 yaşındaki oğluna kamyonet sürdüren ve bu anları da cep telefonu kamerasıyla kaydederek paylaşan babaya 21 bin 506 lira para cezası kesilirken aracı ise trafikten men edildi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de 10 yaşındaki çocuğuna araç sürdüren babaya 21 bin 656 lira ceza

Kayseri emniyet müdürlüğü trafik denetleme şubesi ekipleri sosyal medyada paylaşılan Bir babanın 10 yaşındaki oğluna kamyona sürdürdüğü görüntüler üzerine harekete geçti. Ekipleri ilk olarak oğluna kamyon sürdürüp onları cep telefonu kamerası ile kaydeden babayı tespit eden ekipler baba C.Ö'ye 21 bin 656 lira trafik cezası ceza kesti.

C.Ö' nün kamyoneti trafikten men edilirken kendisi ise psikoteknik rapor için Kayseri il sağlık müdürlüğü'ne sevk edildi. Oğluna kamyonet sürdüren sorumsuz baba ile ilgili ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" ve "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlarından adli işlem başlatıldı.

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Kayseri'de 10 yaşındaki çocuğuna araç sürdüren babaya 21 bin 656 lira ceza
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