Kayseri’de 10 yaşındaki çocuğuna araç sürdüren babaya 21 bin 656 lira ceza

Kayseri emniyet müdürlüğü trafik denetleme şubesi ekipleri sosyal medyada paylaşılan Bir babanın 10 yaşındaki oğluna kamyona sürdürdüğü görüntüler üzerine harekete geçti. Ekipleri ilk olarak oğluna kamyon sürdürüp onları cep telefonu kamerası ile kaydeden babayı tespit eden ekipler baba C.Ö'ye 21 bin 656 lira trafik cezası ceza kesti.

C.Ö' nün kamyoneti trafikten men edilirken kendisi ise psikoteknik rapor için Kayseri il sağlık müdürlüğü'ne sevk edildi. Oğluna kamyonet sürdüren sorumsuz baba ile ilgili ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" ve "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlarından adli işlem başlatıldı.