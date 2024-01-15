Haberler Yaşam Haberleri Kayseri'de 10 yaşındaki çocuk oynadığı tabancayla babasını ve misafiri vurdu
Giriş Tarihi: 15.1.2024 00:35 Son Güncelleme: 15.1.2024 00:55

Kayseri'de 10 yaşındaki çocuk oynadığı tabancayla babasını ve misafiri vurdu

Kayseri’nin Talas İlçesinde babasının evde sakladığı ruhsatlı tabancayı bulan 10 yaşındaki çocuk, tabancayla oynadığı sırada babasını ve evde bulunan misafiri vurdu.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de 10 yaşındaki çocuk oynadığı tabancayla babasını ve misafiri vurdu

Talas İlçesi Mevlana Mahallesi Elçibey Caddesi'nde bulunan apartmanının 10. katında oturan N.K'nın 10 yaşındaki oğlu Y.K, babasının ruhsatlı tabancasını sakladığı yerden buldu. Tabancayı alarak oturma odasına gelen Y.K'nın tabancayla oynadığı gören baba N.K, tabancayı oğlunun elinden almak istedi. Bu sırada tabancanın kazara ateş alması üzerine baba N.K, elinden evde bulunan misafir M.A ise bacağından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan baba ile misafir ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Antalyasporlu Sagiv Jehezkel'den skandal gol sevinci! Katil İsrail'in propagandasını yaptı: Kadro dışı bırakıldı
CHP Mersin'de dağıldı! Zehir zemberek sözlerle istifa ettiler: "Bizi ülkeye rezil etti"
SON DAKİKA | İşte teröristlerin vurulma anı! Sızma girişimi engellendi: 9 terörist öldürüldü
Son dakika haberleri: Fenerbahçe zorlansa da kazandı! Lider Kanarya, deplasmanda Gaziantep’i tek golle yıktı…
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor’a takıldı! Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı’nın mücadelesinde kazanan yok…
TSK’nın Kuzey Irak’ta ne işi var?
Muğla CHP eliyle cezalandırıldı
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
SON DAKİKA | Irak'ın kuzeyine yeni harekat: 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'de 10 yaşındaki çocuk oynadığı tabancayla babasını ve misafiri vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA