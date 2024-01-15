Kayseri’de 10 yaşındaki çocuk oynadığı tabancayla babasını ve misafiri vurdu

Talas İlçesi Mevlana Mahallesi Elçibey Caddesi'nde bulunan apartmanının 10. katında oturan N.K'nın 10 yaşındaki oğlu Y.K, babasının ruhsatlı tabancasını sakladığı yerden buldu. Tabancayı alarak oturma odasına gelen Y.K'nın tabancayla oynadığı gören baba N.K, tabancayı oğlunun elinden almak istedi. Bu sırada tabancanın kazara ateş alması üzerine baba N.K, elinden evde bulunan misafir M.A ise bacağından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan baba ile misafir ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.