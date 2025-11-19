Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs uyuşturucuyla yakalandı
Giriş Tarihi: 19.11.2025

Kayseri’de polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan ve üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen şahsın 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

DHA
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Melikgazi içesine bağlı Battalgazi Mahallesi'nde şüphe üzerine K.D.'yi (41) durdurdu. K.D.'nin üzerinde yapılan aramalarda; bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Öte yandan yapılan kontrollerde, K.D.'nin 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. K.D. ekipler tarafından cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmaların devam edeceği bildirildi.

