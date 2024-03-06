Kayseri’de 16 yaşındaki öğrenciye parkta kanlı infaz

Merkez Melikgazi İlçesi Gesi Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde bulunan parktaki kamelyada oturan Şaban Sarıbal, arkasından yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Pompalı tüfekle ensesinden vurulan Şaban Sarıbal ağır yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı muayenede Şaban Sarıbal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Oğlunun ölüm haberini alarak parka gelen anne sinir krizleri geçirdi. Şaban Sarıbal'ın cesedi olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kaçan cinayet zanlısını yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.