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Giriş Tarihi: 6.3.2024 21:22 Son Güncelleme: 6.3.2024 22:19

Kayseri’de 16 yaşındaki öğrenciye parkta kanlı infaz

Kayseri’de parktaki kamelyada oturan 16 yaşındaki 10. sınıf öğrencisi Şaban Sarıbal, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından ensesinden vurularak öldürüldü.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de 16 yaşındaki öğrenciye parkta kanlı infaz

Merkez Melikgazi İlçesi Gesi Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde bulunan parktaki kamelyada oturan Şaban Sarıbal, arkasından yaklaşan bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Pompalı tüfekle ensesinden vurulan Şaban Sarıbal ağır yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı muayenede Şaban Sarıbal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Oğlunun ölüm haberini alarak parka gelen anne sinir krizleri geçirdi. Şaban Sarıbal'ın cesedi olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kaçan cinayet zanlısını yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Kayseri’de 16 yaşındaki öğrenciye parkta kanlı infaz
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