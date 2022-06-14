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Giriş Tarihi: 14.6.2022 22:23 Son Güncelleme: 14.6.2022 22:27

Kayseri'de 2 çocuk çoban sele kapıldı, 60 koyun telef oldu

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de 2 çocuk çoban sele kapıldı, 60 koyun telef oldu

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası sel oluştu. Sele kapılan iki çocuk çobanı jandarma kurtarırken 60 koyun ise telef oldu.

Yeşilhisar ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Sorgun yaylasında sel oluştu. Yaylada havanlarını otlatan A.C.Ş (16) ve M.Ş (17) adlı iki çoban sele kapılan koyunlarını kurtarmak istedi. Bu sırada kendileri de sele kapılan iki çocuk, yaklaşık 50 metre sürüklendi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Jandarmanın yaptığı aramalarda sele kapılan 2 çocuk çoban kısa sürede bulundu. Sağlık durumları iyi olan çocuklar, kontrol amacıyla Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sele kapılan 60 koyun ise telef oldu.

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Kayseri'de 2 çocuk çoban sele kapıldı, 60 koyun telef oldu
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