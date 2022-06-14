Kayseri’de 2 çocuk çoban sele kapıldı, 60 koyun telef oldu

Yeşilhisar ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası Sorgun yaylasında sel oluştu. Yaylada havanlarını otlatan A.C.Ş (16) ve M.Ş (17) adlı iki çoban sele kapılan koyunlarını kurtarmak istedi. Bu sırada kendileri de sele kapılan iki çocuk, yaklaşık 50 metre sürüklendi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Jandarmanın yaptığı aramalarda sele kapılan 2 çocuk çoban kısa sürede bulundu. Sağlık durumları iyi olan çocuklar, kontrol amacıyla Yeşilhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sele kapılan 60 koyun ise telef oldu.