Kayseri’de 2 gündür kayıp olan genç, otomobilde başından vurulmuş halde bulundu

Merkez Kocasinan İlçesi Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi üzerinde park halindeki hafif ticari aracın içinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar polise haber verdi. olay yerine gelen polis, araç içerisindeki kişinin başından vurulduğunu belirledi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekibinin yaptığı muayenede adının Celal Sarıçiçek olduğu belirlenen gencin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplerin çalışmalarının ardından Celal Sarıçiçek'in cesedi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.