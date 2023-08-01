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Giriş Tarihi: 1.8.2023 14:30

Kayseri'de 2 kişinin ölümüne neden olmuştu! İşte mahkemedeki ilk sözleri

Kayseri'de yolun karşısına geçen Hasan Hüseyin Çağal (38) ile Burhan Çiftçi'ye (35) çarparak ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan sürücü Birol Demir (39), ilk duruşmada adli kontrol tedbiriyle tahliye oldu.

DHA
Kayseri’de 2 kişinin ölümüne neden olmuştu! İşte mahkemedeki ilk sözleri

Kaza, 30 Mayıs'ta saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi. Birol Demir yönetimindeki 06 DLA 067 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçen Hasan Hüseyin Çağal ile Burhan Çiftçi'ye çarptı. Kazada ağır yaralanıp, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Çağal ile Çiftçi, kurtarılamadı.

Gözaltına alınan Demir de tutuklandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede; Birol Demir hakkında 'taksirle ölüme ya da yaralanmaya sebep olma' suçundan 2 kez 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

'YAYALARI SONRADAN FARK ETTİM'
Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında Birol Demir ile şikayetçiler katıldı. Nevşehir'den Kayseri'ye dönüş yaptığını anlatan Demir, "Yayaları sonradan fark ettim. 70 kilometre hızım vardı. Telefonla oynuyorlardı. Fren ve manevra yaptım ama kurtaramadım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Şikayetçiler ise sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Birol Demir'in, cezaevinde kaldığı süreyi dikkate alıp, adli kontrol ile tahliyesine hükmetti. Şikayetçiler, karara tepki gösterdi. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu şikayetçiler, adliye dışına çıkarıldı.

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Kayseri'de 2 kişinin ölümüne neden olmuştu! İşte mahkemedeki ilk sözleri
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