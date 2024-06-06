Kayseri’de 24 kesintisiz ulaşım dönemi başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, gece seferleri 24 saat kesintisiz ulaşım dönemini başlatacaklarını söyledi.

Seferlerin 8 Haziranda başlayacağını belirten Başkan Büyükkılıç; "983 hat kodlu sefer ve güzergâh kapsamında 00.15, 01.45, 03.45 ve 05.15 saatlerinde gidiş ve dönüş yolu olarak Belsin, Otogar, Şehir Hastanesi, Erkilet Bulvarı, Havaalanı, Tren Garı, Cumhuriyet Meydanı, Mimsin, TOKİ, Beyazşehir ve İldem belirlendi. 980 hat kodlu sefer ve güzergâh kapsamında ise 00.15, 01.45, 02.15, 03.45, 04.45 ve 05.45 saatlerinde gidiş ve dönüş yolu olarak Şehir Hastanesi, Otogar, Tren Garı, Düvenönü ve Talas'ın belirlendi" dedi.