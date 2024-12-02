Kayseri’de 3 işçinin hayatını kaybettiği fabrika yangınıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde üzerine bulunan bir mobilya fabrikasında çıkan yangında İşçiler Mustafa Dirmen (54), Suzan Çakır (48) ve İmran Oğuz Kayan (40) hayatını kaybetti. Yangının söndürülmesiyle birlikte işçilerin cesedine ulaşılırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da yangınla ilgili müfettiş görevlendirdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında fabrika genel müdürü S.T, üretim sorumlusu H.K, depo sorumlusu O.S. ve yabancı uyruklu kaynakçı M.A.A. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının adliyeye sevk edilen şüphelilerden fabrika müdürü S.T tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.