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Giriş Tarihi: 10.12.2021 11:53 Son Güncelleme: 10.12.2021 12:21

Kayseri'de 300 polisle mahalleye uyuşturucu operasyonu

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de 300 polisle mahalleye uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de 300 polisle uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak operasyonu yapıldı. Özel harekat destekli operasyonda 20 ev didik didik aranırken 50 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik 300 polisin katılımıyla operasyon yaptı. Özel harekat destekli olan ve hassas burun narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda Kocasinan İlçesindeki Fevzioğlu Mahallesi ablukaya alındı.

20 eve eş zamanlı baskın yapan ekipler yaptıkları aramalarda çok sayıda silah, pompalı tüfek, çeşitli miktarda esrar eroin, bonzai, metamfetamin uyuşturucu hap ele geçirdi.



Kayseri'de 300 polisle 20 adrese şafak operasyonu: 50 gözaltı | Video





1 ay süren teknik takip sonrası gerçekleştirilen operasyona 50 kişi gözaltına alındı.

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Kayseri'de 300 polisle mahalleye uyuşturucu operasyonu
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