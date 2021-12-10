Kayseri’de 300 polisle mahalleye uyuşturucu operasyonu

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik 300 polisin katılımıyla operasyon yaptı. Özel harekat destekli olan ve hassas burun narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda Kocasinan İlçesindeki Fevzioğlu Mahallesi ablukaya alındı.

20 eve eş zamanlı baskın yapan ekipler yaptıkları aramalarda çok sayıda silah, pompalı tüfek, çeşitli miktarda esrar eroin, bonzai, metamfetamin uyuşturucu hap ele geçirdi.









Kayseri'de 300 polisle 20 adrese şafak operasyonu: 50 gözaltı | Video









1 ay süren teknik takip sonrası gerçekleştirilen operasyona 50 kişi gözaltına alındı.