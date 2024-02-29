Kayseri’de 43 milyon liralık su kayıp kaçağı önlendi

Kayseri genelinde oluşan fiziki kayıp kaçakları dünya standartlarına indirmek için akustik yer mikrofonu cihazları ile tarama faaliyetlerini aralıksız şekilde sürdüren KASKİ, geçtiğimiz yıl 43 milyon TL gibi önemli bir geri kazanım sağladı.

"KAYIP KAÇAKLA İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ HIZ KESMEYECEK"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yapılan çalışmalar ile hem su kaybının önüne geçilerek sisteme kazandırıldığını hem de yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçildiğini kaydetti. KASKİ Genel Müdürlüğü'nün, fiziki su kayıp kaçaklarını önlemek için aralıksız çalıştığını belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç şunları kaydetti: "Kayıp kaçaklarda; su tesisatındaki boruların zamanla yıpranması, bağlantı yerlerinin deforme olması, şebeke borularının ekonomik ömrünü yitirmesi gibi pek çok neden var. KASKİ'miz kentimiz genelinde 250 alt bölgenin, 70'inde saha çalışmalarını tamamladı. Bu bölgelerimiz de SCADA sistemi ile takip edilmeye başlanmış olup, son teknolojik cihazlarla arızalar tespit edilmektedir. Yapılan bu çalışmalar ile birlikte sistemde yüksek basınç olan alt bölgeler tespit edildi ve basınçlar düşürüldü. Bununla birlikte yıl içerisinde 210 adet alt bölge arızası giderilerek 45 bin kişinin 1 yıllık su ihtiyacı olan 43 milyon TL değerindeki 2 milyon 500 bin metreküp su kaçağı önlenmiş oldu. Su kaçaklarının önüne geçmek amacıyla kayıp kaçak ekiplerimiz, kentimizin tüm caddelerinde, sokaklarında 2024 yılında da arama, tarama ve dinleme faaliyetlerine 7/24 esasına göre devam edecektir. "