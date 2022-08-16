Kayseri’de 5 kişiyi silahla yaralayan şarkıcı Metin Işık ve oğlu hakim karşısında

Merkez Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Taşlı Sokak üzerinde çocuk kavgası yüzünden aramalarında husumet bulunan komşularına Metin ışık ve oğlu Mustafa Işık pompalı tüfeklerle ateş açtı. Olayda Naile Dikmen, Fatma Dikmen, Sema Nur Mermer ile Yusuf Memduh Sarp ile Yıldıray Yıldırım yaralandı.

Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık'ın açtığı ateş sonucu Sema Nur Mermer koltuk altı ve göğsünden vurulurken, Naile Dikmen kulağından, Fatma Dikmen ve Yıldıray Yıldırım ise ayaklarından vurularak yaralandılar. Yusuf Memduh Sarp ise sırtından vurularak ağır yaralandı. Yusuf Memduh Sarp, Sema Nur Mermer ve Naile Dikmen'in hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtilirken Metin Işık ile oğlu Mustafa Işık polis tarafından gözaltına alındı. Baba oğul emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirildi. Şarkıcı Metin Işık, gazetecilerin sorularına "Ne söyleyeyim kardeşim" yanıtını verdi. Sağlık kontrolünün ardından Metin Işık ve oğlu Mustafa Işık, adliyeye sevk edildi.