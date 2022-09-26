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Giriş Tarihi: 26.9.2022 12:38 Son Güncelleme: 26.9.2022 13:04

Kayseri’de 5 milyon makaron ele geçilirdi

Adana’dan Kayseri’ye kaçak yollarla getirilen bir kamyon dolusu boş makaronun bulunduğu kamyona operasyon düzenlendi. Durdurulan kamyondan 5 milyon dal makarona ele geçirildi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de 5 milyon makaron ele geçilirdi

Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin Adana'dan Kayseri'ye yüklü miktarda kaçak makaron getireceğini belirlendi.

Kayseri'de piyasa sürülmesi planlanan makaronların taşındığı kamyona Niğde-Kayseri karayolunda operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından durdurulan kamyonda yapılan aramalarda 5 milyon dal kaçak makaron ele geçirildi.

Makaronları Kayseri'ye getiren 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak makaronlara el konulurken gözaltına alınan iki kişi ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kayseri’de 5 milyon makaron ele geçilirdi
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