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Giriş Tarihi: 23.4.2023 18:35

Kayseri'de 50 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan toplam 50 yıl hapis cezası bulunan kadın yakalandı.

İHA
Kayseri’de 50 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı

Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; özellikle hırsızlık suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik Buğdaylı mahallesinde bir adrese operasyon yaptı.

Operasyonda hakkında 'evden hırsızlık', 'mala zarar verme', bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından 50 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ç. (43) yakalandı. Ayrıca aramalarda ise bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından K.Ç., sağlık kontrolünden geçirilerek cezaevine teslim edildi.

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Kayseri'de 50 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı
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