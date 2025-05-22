Kayseri’de 60 milyon liralık hac ve umre dolandırıcılığına 1 tutuklama

Merkezi Kayseri'de bulunana seyahat acentesine hac ve umre için ödeme yapan vatandaşlar, dolandırıldıklarını anlayınca polise ihbarda bulundu. İhbarlar üzerine harekete geçen Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hac ve umreye gitmek için başvuru yapıp ücret ödeyen kişilerin toplamda 60 milyon TL dolandırıldığını belirledi. Olayla ilgili acente çalışanı 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Seyahat acentesi sahibi H,D'nin çalışanlarından birine battıklarını müşterilerine söylemesini istediği ortaya çıktı. Polis acente sahibi H.D'yi de kısa süre sonra yurtdışına kaçmak üzereyken yakalayarak Kayseri'ye getirdi. Düzenlenen operasyonlar da gözaltına alınan H.D. (51), S.D. (45) isimli acente sahipleri Tokat'ta M.U. (62), M.R. (41), M.L. (47) isimli acente çalışanları da Kayseri'de yakalandı. Aramalarda, 272 pasaport ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden S.D., M.U., M.R. ve M.L., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede adli kontrolle serbest bırakılırken, H.D. ise tutuklandı.