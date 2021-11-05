Kayseri’de 7 buçuk milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon: 22 ilde 68 kişiyi...

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şubesi ekipleri, 10 ay süren Temiz Sayfa Operasyonuyla dolandırıcılık çetesini çökertti. 22 ilde 68 kişiyi 7 buçuk milyon dolandıran çete üyeleri 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

ÖNCE BANKADA SONRA MÜŞTERİDE GÜVEN SAĞLADILAR

Dolandırıcılık yapmak için kurdukları paravan şirketlerin itibarını ve banka portföyünü yükseltmek için bankalardan aldıkları çekleri ticari işlem olmaksızın yatır çek yapan çete üyeleri bu yöntemle güven kazandı. Örgüt lideri S.D'nin talimatı ile bankalardan alınan çok sayıda çeklerle ürünler satın alınarak piyasaya sürüldü. Paravan şirketleri daha sonra iflas ettiren örgüt üyeleri bu yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırdı.

22 İLDE 68 KİŞİ DOLANDIRDILAR

Gelen şikayetler üzerine hareket geçen Kayseri polisi, çete üyelerinin başta Kayseri olmak üzere 22 ilde bu yöntemle bir çok kişiyi mağdur ettiğini belirledi. Ocak ayında örgütü mercek altına alan polis, 10 ay boyunca örgüt üyelerini teknik ve fiziki takibe aldı. Örgüt üyelerinin paravan şirketlerle şuana kadar 22 ilde 68 kişiyi 7 buçuk milyon lira dolandırdığı belirlendi.

16 ÇETE ÜYESİ GÖZALTINDA

Dolandırıcılık şebekesi hakkında 10 ayda 20 klasör delil elde eden Kayseri polisi, 2 Kasım'da düğmeye basarak örgüte operasyon yaptı. Kayseri'nin yanı sıra İstanbul, Amasya ve Tokat'ta örgüt üyelerinin evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 26 mermi ile çok sayıda değişik firmalar adına düzenlenmiş çek ve belgeler ile dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 şüpheli Kayseri'ye getirildi. Sorguları tamamlanan şüpheliler 20 klasör delil evrakı ile adliyeye sevk edildi.





Mahkemeye çıkarılan 16 şüpheli nitelikli dolandırıcılık ve suç örgütü üyesi olmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.