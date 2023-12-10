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Giriş Tarihi: 10.12.2023 10:49 Son Güncelleme: 10.12.2023 11:05

Kayseri’de 9. kattan düşen 17 yaşındaki Hayrunnisa hayatını kaybetti

Kayseri’de 9. kattaki evlerinin penceresinden dengesini kaybederek düşen 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Hayrünnisa Güvercin hayatını kaybetti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de 9. kattan düşen 17 yaşındaki Hayrunnisa hayatını kaybetti

Kayseri Merkez Melikgazi İlçesi Tınaztepe Mahallesi 3049. sokak üzerinde bulunan Ravza Apartmanı'nın 9. Katında oturan Hayrunnisa Güvercin, odasının penceresinden dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Lise son sınıf öğrencisi olan Hayrunnisa'nın düştüğünü gören komşuları 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hayrunnisa Güvercin ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayrunnisa doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kayseri’de 9. kattan düşen 17 yaşındaki Hayrunnisa hayatını kaybetti
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