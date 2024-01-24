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Giriş Tarihi: 24.1.2024 19:24 Son Güncelleme: 24.1.2024 19:33

Kayseri’de acı olay! Kamyonuyla geri manevra yaparken oğlunu ezdi

Adana’dan 12 yaşındaki oğluyla Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ne yük getiren baba D.T, yükünü boşaltmak için kamyonuyla geri manevra yaptığı sırada oğlu M.T, kamyon ile duvar arasına sıkıştı. Ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de acı olay! Kamyonuyla geri manevra yaparken oğlunu ezdi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 45. Cadde üzerinde bulunan bir fabrikaya Adana'dan kamyonuyla yük getiren D.T, yanında gezmesi için oğlu M.T'yi de getirdi. Fabrikanın depo kısmına yükünü boşaltmak için geri manevra yapan baba M.T., bu sırada kamyon ile duvar arasında oğlunu fark etmedi. 12 yaşındaki M.T, kamyon ile duvar arasında sıkıştı.

Ağır yaralanan çocuk için olay yerine 112 ve polis ekipleri çağrıldı. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede M.T'nin olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. M.T'nin cenazesi otopsi için Kayseri Devlet hastanesi morguna kaldırılırken, baba D.T ise olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

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Kayseri’de acı olay! Kamyonuyla geri manevra yaparken oğlunu ezdi
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