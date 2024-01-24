Kayseri’de acı olay! Kamyonuyla geri manevra yaparken oğlunu ezdi

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 45. Cadde üzerinde bulunan bir fabrikaya Adana'dan kamyonuyla yük getiren D.T, yanında gezmesi için oğlu M.T'yi de getirdi. Fabrikanın depo kısmına yükünü boşaltmak için geri manevra yapan baba M.T., bu sırada kamyon ile duvar arasında oğlunu fark etmedi. 12 yaşındaki M.T, kamyon ile duvar arasında sıkıştı.

Ağır yaralanan çocuk için olay yerine 112 ve polis ekipleri çağrıldı. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede M.T'nin olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı. M.T'nin cenazesi otopsi için Kayseri Devlet hastanesi morguna kaldırılırken, baba D.T ise olay yerinde sinir krizleri geçirdi.