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Giriş Tarihi: 27.12.2021 12:59

Kayseri'de acı veda: İki kuzen yan yana defnedildi!

DHA
Kayseri’de acı veda: İki kuzen yan yana defnedildi!

Acı olay Kayseri'de yaşanmıştı... 11 katlı binanın 7'nci katındaki balkon penceresinden düşen ve kuzen oldukları belirtilen İrem Su Pezük (11) ile Zehra Gül Pezük (10), kılınan cenaze namazının ardından sonsuzluğa uğurlandı...

Korkunç olay, dün saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesi, Turgutreis Mahallesi, Lale Caddesi'ndeki 11 katlı binada meydana geldi. Kuzenler İrem Su Pezük ile Zehra Gül Pezük, 7'nci kattaki evin balkon penceresinden bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan 2 kuzeni Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. 2 kuzen, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İrem Su ve Zehra Gül'ün cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Argıncık Mezarlığı'na getirildi. Mezarlıkta kılınan cenaze namazına, kuzenlerin ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından iki kuzen yan yana toprağa verildi. Öte yandan polis, 2 kuzeninin ölümüyle ile soruşturmasını sürdürüyor.

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Kayseri'de acı veda: İki kuzen yan yana defnedildi!
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