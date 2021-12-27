Kayseri’de acı veda: İki kuzen yan yana defnedildi!

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan 2 kuzeni Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. 2 kuzen, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İrem Su ve Zehra Gül'ün cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Argıncık Mezarlığı'na getirildi. Mezarlıkta kılınan cenaze namazına, kuzenlerin ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından iki kuzen yan yana toprağa verildi. Öte yandan polis, 2 kuzeninin ölümüyle ile soruşturmasını sürdürüyor.