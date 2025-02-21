Kayseri’de adınız terör soruşturmasına karıştı dolandırıcılığı: 2 kişiyi 440 bin lira dolandırdı

Kayseri'de 22 yaşındaki telefon dolandırıcısı Ö.İ.F, farklı tarihlerde aradığı iki kişiye; "Adınız terör örgütü soruşturmasına karıştı. Kimliğinizi terör örgütleri kullandı" dedi. Mağdurları korku ve paniğe sürükleyen Ö.İ.F, bu yöntemle iki mağdurdan 440 bin lira aldı.

Mağdurların şikâyeti üzerine harekete geçen Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Ö.F.İ.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Ö.İ.F emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.