Haberler Yaşam Haberleri Kayseri’de adınız terör soruşturmasına karıştı dolandırıcılığı: 2 kişiyi 440 bin lira dolandırdı
Giriş Tarihi: 21.2.2025 12:51 Son Güncelleme: 21.2.2025 12:55

Kayseri’de adınız terör soruşturmasına karıştı dolandırıcılığı: 2 kişiyi 440 bin lira dolandırdı

Kayseri’de telefonla aradığı iki kişiye kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcı, ‘Adınız terör soruşturmasına karıştı’ yalanıyla 440 bin lira dolandırdı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de adınız terör soruşturmasına karıştı dolandırıcılığı: 2 kişiyi 440 bin lira dolandırdı

Kayseri'de 22 yaşındaki telefon dolandırıcısı Ö.İ.F, farklı tarihlerde aradığı iki kişiye; "Adınız terör örgütü soruşturmasına karıştı. Kimliğinizi terör örgütleri kullandı" dedi. Mağdurları korku ve paniğe sürükleyen Ö.İ.F, bu yöntemle iki mağdurdan 440 bin lira aldı.

Mağdurların şikâyeti üzerine harekete geçen Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Ö.F.İ.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Ö.İ.F emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri’de adınız terör soruşturmasına karıştı dolandırıcılığı: 2 kişiyi 440 bin lira dolandırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA