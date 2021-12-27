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Giriş Tarihi: 27.12.2021 12:31 Son Güncelleme: 27.12.2021 13:08

Kayseri’de akıllara durgunluk veren kaza

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de akıllara durgunluk veren kaza

Kayseri’de kontrolden çıkarak yol kenarındaki korkuluklara çarpan otomobil sürücü araçtan fırlayarak sürüklendi. Sürücünün yardımına koşan yayaya ise başka bir otomobil çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken yaya ise ağır yaralandı.

Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana otomobiliyle seyreden Mithat Özulaş (63), direksiyon hâkimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilden fırlayan Mithat Özulaş, bölünmüş yol ortasındaki boyluğa düştü. Özulaş'on yardımına koşan yaya Mustafa Duymaz'a ise İ.Ö yönetimindeki otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları muayenede kaza yapan araç sürücüsü Mithat Özulaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Özulaş'ın yardımına koşarken otomobil çarpan Mustafa duymaz ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mithat Özulaş'ın cesedi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kayseri’de akıllara durgunluk veren kaza
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