Kayseri’de akraba cinayeti! Tartıştığı 3 kuzenini acımadan vurdu

KUZENLERİNİ SİLAHLA VURDU

Kavga sırasında M.Y'nin tabancayla ateş açması sonucu Gaffar Mehmet Y, Serdar Y. ve Seyit Y. ile yoldan geçen M.A. yaralandı. Haber verilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Gaffar Mehmet Y. ile Seyit Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Serdar Y. ile M.A. hastaneye kaldırıldı.