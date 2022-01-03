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Giriş Tarihi: 3.1.2022 21:35 Son Güncelleme: 3.1.2022 21:37

Kayseri'de akraba cinayeti! Tartıştığı 3 kuzenini acımadan vurdu

Kayseri’de akraba cinayeti! Tartıştığı 3 kuzenini acımadan vurdu

Kayseri'de alacak meselesi nedeniyle amca çocukları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken, M.Y., amca çocuklarını vurdu. Olayda 3 kişi hayatını kaybederken, yoldan geçem bir vatnadaş da yaralandı.

İddiaya göre, Hunat Mahallesi'nde M.Y. ile amca çocukları Gaffar Mehmet Y, Serdar Y. ve Seyit Y. arasında alacak meselesinden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

KUZENLERİNİ SİLAHLA VURDU

Kavga sırasında M.Y'nin tabancayla ateş açması sonucu Gaffar Mehmet Y, Serdar Y. ve Seyit Y. ile yoldan geçen M.A. yaralandı. Haber verilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Gaffar Mehmet Y. ile Seyit Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Serdar Y. ile M.A. hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Serdar Y. de hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. M.A'nın tedavisi sürüyor. Zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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Kayseri'de akraba cinayeti! Tartıştığı 3 kuzenini acımadan vurdu
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