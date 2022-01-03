Kayseri’de akraba cinayeti! Tartıştığı 3 kuzenini acımadan vurdu

İddiaya göre, Hunat Mahallesi'nde M.Y. ile amca çocukları Gaffar Mehmet Y, Serdar Y. ve Seyit Y. arasında alacak meselesinden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
KUZENLERİNİ SİLAHLA VURDU
Kavga sırasında M.Y'nin tabancayla ateş açması sonucu Gaffar Mehmet Y, Serdar Y. ve Seyit Y. ile yoldan geçen M.A. yaralandı. Haber verilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Gaffar Mehmet Y. ile Seyit Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Serdar Y. ile M.A. hastaneye kaldırıldı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Serdar Y. de hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. M.A'nın tedavisi sürüyor. Zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.