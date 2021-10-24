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Giriş Tarihi: 24.10.2021 15:44 Son Güncelleme: 24.10.2021 15:47

Son dakika: Kayseri'de akraba vahşeti: 2 ölü 5 yaralı!

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Son dakika: Kayseri’de akraba vahşeti: 2 ölü 5 yaralı!

Son dakika: Kayseri'nin Tomarza İlçesi İmamkullu Köyünde hala ve dayı oğulları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıkıt. Silahların çekildiği kavgada 2 kişi öldü 3'ü ağır 5 kişide yaralandı. İşte son dakika haberinin detayları

Son dakika: Kayseri'nin Tomarza İlçesi İmamkullu Köyünde arazi anlaşmazlığı yüzünden akraba iki aile arasında kavga çıktı. Hala ve dayıoğullarının karşı karşıya geldiği olayda Selim ve Bayram Gökkaya kardeşler av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Karşılıklı silahların çekildiği kavgada 3'ü ağır 5 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi ile Kayseri Şehir Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Son dakika: Kayseri'de akraba vahşeti: 2 ölü 5 yaralı!
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